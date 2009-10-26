نمایشگاه شمس الشموس در مشهد بر پا شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این نمایشگاه 30 اثر هنری در رشته های تذهیب و نقاشی گل و مرغ ایرانی با اندازه های مختلف به نمایش گذاشته شده است.

نمایشگاه شمس الشموس آثار 5 بانوی هنرجوی عضو کانون هنرهای سنتی مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی (ره) است.

این نمایشگاه از دوشنبه 4 آبانماه در نگارخانه این مجتمع واقع در خیابان خواجه ربیع 23 تا 11 ماه جاری صبح ها و عصرها برای بازدید عموم علاقه مندان دایر است.

همچنین قاسم رأفتی و امیرحسین مدرس از خوانندگان موسیقی سنتی کشورمان در شب شعر ملکوت هشتم اجرای زنده مناجات خوانی دارند.

در این برنامه، استاد علی معلم دامغانی نیز اشعاری را در مدح و ثنای حضرت ثامن الحجج (ع) می خواند.

از دیگر شاعران و مناجات خوان های این مراسم، علی انسانی، ابراهیم رهبر، فاضل نظری و دیگر هنرمندان این عرصه هستند.

برنامه شب های شعر ملکوت هشتم 4 و 5 آبانماه بعد از نماز مغرب و عشاء به ترتیب در آمفی تئاتر دانشگاه امام رضا(ع) و رواق شیخ حر عاملی واقع در حرم مطهر رضوی برگزار می شود.

