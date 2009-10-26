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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۰۷

نمایشگاه شمس الشموس در مشهد بر پا شد

نمایشگاه شمس الشموس در مشهد بر پا شد

مشهد - خبرگزاری مهر: در آستانه میلاد امام رضا (ع) نمایشگاه تذهیب و نقاشی با عنوان "شمس الشموس" صبح دوشنبه در نگارخانه مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی (ره) برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این نمایشگاه 30 اثر هنری در رشته های تذهیب و نقاشی گل و مرغ ایرانی با اندازه های مختلف به نمایش گذاشته شده است.

نمایشگاه شمس الشموس آثار 5 بانوی هنرجوی عضو کانون هنرهای سنتی مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی (ره) است.

این نمایشگاه از دوشنبه 4 آبانماه در نگارخانه این مجتمع واقع در خیابان خواجه ربیع 23 تا 11 ماه جاری صبح ها و عصرها برای بازدید عموم علاقه مندان دایر است.

همچنین قاسم رأفتی و امیرحسین مدرس از خوانندگان موسیقی سنتی کشورمان در شب شعر ملکوت هشتم اجرای زنده مناجات خوانی دارند. 

در این برنامه، استاد علی معلم دامغانی نیز اشعاری را در مدح و ثنای حضرت ثامن الحجج (ع) می خواند.

از دیگر شاعران و مناجات خوان های این مراسم، علی انسانی، ابراهیم رهبر، فاضل نظری و دیگر هنرمندان این عرصه هستند. 

برنامه شب های شعر ملکوت هشتم 4 و 5 آبانماه بعد از نماز مغرب و عشاء به ترتیب در آمفی تئاتر دانشگاه امام رضا(ع) و رواق شیخ حر عاملی واقع در حرم مطهر رضوی برگزار می شود.

کد مطلب 971151

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