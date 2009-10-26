میلان مقابل کیه وو به برتری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، میلان شب گذشته با حساب 2 بر یک مقابل میزبان خود کیه وو پیروز شد. کیه وو با گل زودهنگام پینزی در دقیقه 7 از حریف خود پیش افتاد اما این میلان بود که دو بار در دقایق 81 و 90 توسط الساندرو نستا گلزنی کرد تا برنده از زمین خارج شود.
تیم فوتبال میلان با 15 امتیاز در رده ششم جدول رده بندی لیگ ایتالیا قرار دارد.
جدول رده بندی:
1- اینتر 22 امتیاز
2- سامپدوریا 20 امتیاز
3- یوونتوس 18 امتیاز
4- پالرمو 15 امتیاز
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18- بولونیا 6 امتیاز
19- لیورنو 6 امتیاز
20- سیه نا 5 امتیاز
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