درگیری و رقابت چین و هند در قرن بیست و یکم

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "وال استریت ژورنال" اخیرا در گزارشی نوشت که درگیری برسر تملک اراضی در مرز کوهستانی بین هندوستان و جمهوری خلق چین که نیروهای نظامی در آن حضور سنگین دارند همراه با تنش های اقتصادی موجود بین دو کشور، آتش رقابت بین این دو "غول بلند پرواز" آسیایی را در قرن بیست و یکم شعله ور نموده است.

"پیتر واناک" نویسنده این مقاله اضافه می کند که این عدم اعتماد متقابل روزافزون هند و چین، معمای پیچیده ای را برای دولتمردان آمریکایی بوجود آورده است و آنها نمی دانند چگونه با یکی از دو کشور رابطه برقرار کنند بدون اینکه موجب افزایش تنش با کشور دیگر گردند.

این روزنامه می افزاید که حتی مناطق دورافتاده هیمالیا از این تنش ها مصون نیستند. اوایل سال جاری میلادی دهها سرباز چینی تلاش نمودند چادرنشینان را از چراگاهی بیرون برانند که گله داران هندی نسل اندر نسل احشام خود را برای چرای زمستانی به آن مزارع می بردند. چین مدعی است این چراگاه بخشی از تبت بوده و در زمره اراضی شمال هند محسوب نمی شود.

"چرینگ دورجی" رئیس شورای توسعه منطقه خودمختار لاداک هند می گوید : به نظر می رسد چینی ها بتدریج مناطق هند را تحت تملک خود درمی آورند. ما شدیدا احساس نا امنی می کنیم مگر اینکه دولت هند سیستم های دفاعی خود را تقویت نماید.

به نوشته وال استریت، البته چین و هند در برخی موارد همکاری دارند، اما طی سالیان اخیر رقابت های شدیدی بین آنها بر سر مسائل تجاری، سرمایه گذاری انرژی و حتی فرستادن انسان به کره ماه بوجود آمده است. برخی اتباع هندی علاقه مند هستند که کشورشان به آمریکا بیشتر نزدیک شود تا سدی برسر راه قدرت گیری روز افزون چین شوند. نویسنده معتقد است این تحول استراتژیک، روابط هر سه کشور را پیچیده تر خواهد نمود.

نخست وزیران هند و چین قرار است آخر هفته جاری در اجلاس رهبران آسیایی در بانکوک دیداری داشته باشند. این دیدار پس از هفته ها پرخاشگری دو کشور علیه یکدیگر بر سر موضوعات تجاری و اقلیمی صورت خواهد گرفت. ماه آینده نیز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پس از سفر به چین میزبان نخست وزیر هند در دیداری خواهد بود که هدف از آن تاکید بر "شراکت راهبردی رو به رشد" آمریکا با هند می باشد. روابط تجاری و نظامی بین واشنگتن و دهلی نو نیز روزبه روز استحکام بیشتری می یابد. سال گذشته آمریکا محدودیت ها را کاهش داده و به هند اجازه داد تکنولوژی حساس و تجهیزات هسته ای برای مصارف غیر نظامی خریداری نماید. علاوه بر این طی ماه جاری سربازان دو کشور در یک رزمایش مشترک تدافعی شرکت خواهند نمود.

این روزنامه طی این مقاله مبسوط ضمن اشاره به تنش های موجود بین چین و هند می نویسد، در حال حاضر بزرگترین خطری که روابط دو کشور را تهدید می کند دعوی تملک طرفین نسبت به سرزمین های مرزی می باشد. در سالهای اخیر، چین اختلافات مرزی با چندین کشور همجوارش از جلمه روسیه را طی آنچه " سیاست همسایه خوب" می خواند، حل کرده است. اما چین و هند با وجود 13 دور مذاکرات در این راستا پیشرفتی نداشته اند. هند نیز خواستار توقف سرمایه گذاری چینی ها در بخش های تحت کنترل پاکستان در کشمیر شده است.

وال استریت اضافه می کند که چین و هند هر دو مصمم اند که رشد سریع اقتصادی خود را مبدل به قدرت گیری ملی نمایند. زمانی که منافع دو کشور در یک راستا قرار می گیرد، هند و چین مجموعه ای قدرتمند را تشکیل می دهند. برای نمونه در هفته گذشته دو کشور موافقت نمودند در رابطه با مذاکرات ماه دسامبر در کپنهاگ جهت کنترل تحولات جوی همکاری نمایند. در مذاکرات تجارت جهانی نیز هر دو کشور درمقابل فشارهای غرب به منظور گشودن بازار مزارع شان مقاومت نمودند.

"چنگ رویشنگ" سفیر سابق چین در هند معتقد است رشد اقتصادی و نظامی چین تهدیدی برای هند نیست و پیشرفت دو کشور فرصتی برای همکاری با یکدیگر است. البته اکثر چینی ها از اینکه با هند مقایسه شوند ابراز انزجار می کنند. هند کشوری فقیر است که عمده اراضی آن روستایی است و تنها یک سوم درآمد سرانه چین را دارد. در عین حال چین کلا" نگران گرم شدن روابط هند با آمریکا می باشد. هند نیز به نوبه خود از نزدیک شدن چین به همسایگانش مانند نپال، سریلانکا و بویژه دشمن شماره یک هند یعنی پاکستان ناراضی است .

این روزنامه می افزاید که برخی تحلیلگران چینی معتقدند که آمریکا در تلاشهای خود برای محدود کردن چین از بروز تنش بین هند و چین خرسند است. به گفته یکی از کارشناسان روابط چین و آمریکا در دانشگاه خلق پکن، آمریکا از تداوم تنش های آرام مرزی بین هند وچین ابراز عدم رضایت نخواهد نمود." در منطقه موسوم به "لدک" که طرفین دعوی آن را دارند این روزها سربازان هندی دیده می شوند و پلیس مرزی هند، آمد و شد به چین را شدیدا تحت کنترل قرار داده است. هندی های مقیم این منطقه نیز مدعی اند سربازان چینی علائمی را برروی سنگ های منطقه نقاشی کرده اند و این منطقه مرزی تاکنون به این شدت تحت نظر نبوده است.

"کایرن ریجیجو" عضو سابق پارلمان هند می گوید: "هند باید بیدار شود. چین آماده نشان دادن قدرت نظامی است. هند از بزرگترین همسایگان چین است و ما هدف نرم و انعطاف پذیری(Soft Target) برای آنها هستیم.