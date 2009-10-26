دستگیری 7 شکارچی متخلف در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، این متخلفان که اقدام به احداث کوخه جهت زنده گیری پرندگان شکاری نظیر شاهین، بحری و بالابان کرده بودند توسط ماموران محیط زیست شناسایی و دستگیر شدند.



از این متخلفان تعداد 7 بهله پرنده دلیجه، 5 قطعه قمری و 3 قطعه کبوتر چاهی به همراه تعداد زیادی تور و ادوات زنده گیری کشف و ضبط شده است. در حال حاضر پرونده قضایی این متخلفین در مراجع قضایی شهرستانهای چابهار و کنارک در حال پیگیری است. علاوه بر محکومیتهای قضایی بالغ بر یکصد میلیون ریال ضرر و زیان و خسارات وارده به محیط زیست نیز از متخلفان اخذ خواهد شد.



همه ساله با آغاز فصل پاییز متعاقب مهاجرت نیمه زمستانه پرندگان آبزی و کناره آبزی، پرندگان شکاری برای فرار از سرمای عرضهای جغرافیایی بالا و جهت دستیابی به غذا و پناه به مناطق جنوبی و گرمتر کره زمین مهاجرت می‌کنند. در این میان عده‌ای از افراد فرصت طلب و سودجوی منطقه با استفاده از عدم آگاهی بومیان و نیز فقر مادی آنها به منظور شکار و قاچاق کردن پرندگان شکاری به مقصد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مبادرت به استخدام نیرو از بومیان مناطق ساحلی چابهار، کنارک و سایر استانهای ساحلی کشور می کنند.

این اقدامات جهت زنده گیری شاهین، بحری و بالابان انجام می شود و به ازای بهای ناچیزی آنها را خریداری و اقدام به خروج آنها به مقصد کشورهای عربی می کنند که در ازای فروش یک بهله از انواع این پرندگان مبالغی بالغ بر 80 میلیون ریال عاید این دلالان می شود.



زیستگاههای نوار ساحلی شهرستانهای چابهار و کنارک به جهت دارا بودن ویژگیهای منحصر به فرد همه ساله در نیمه دوم سال که اوج آن در ماههای مهر و آبان است مکانی مناسب جهت زمستان گذرانی پرندگان شکاری هستند که با توجه به مسیرهای مختلف شناسایی شده مهاجرت پرندگان شکاری، گونه های متنوعی از پرندگان خانواده شاهینیان در خورها و تالابهای منطقه قابل رویت و شناسایی هستند.

در طول اجرای برنامه سرشماری زمستانه پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی سال 1387 در مناطق تالابی استان که با حضور تیم پرنده شناسان هلندی و سازمان حفاظت محیط زیست و کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست انجام شد، اولین رکـــــورد و مشاهده گونهAmur falcon در ایران که شباهت زیادی به شاهین پاسرخ دارد، در سایت تالاب لیپار مشاهده و در فهرست پرندگان ایران ثبت شد.

گونه یاد شده در فهرست قرمز IUCN قرار داشته و بومی کشورهای آفریقای، عمان، پاکستان وهمچنین شرق دور بوده و البته به صورت پراکنده در امارات متحده عربی و عربستان نیز دیده شده است.



برای اولین بار در ایران دو گونه کور کور بال سیاه و سارگپه جنگلی شرقی جزء گونه های مهاجر زمستانه در منطقه چابهار مشاهده و شناسایی شدند.