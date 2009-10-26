دو وزیر؛‌ دو ساختار/ ساختار وزارت علوم دستخوش تغییرات چند باره

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تغییرات چارت وزارت علوم در روزهای پایانی دولت نهم اتفاق افتاد و طرح پیشنهادی مسئولین برای ساختار این وزارتخانه به معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری ارائه شد.

در این چارت معاونت آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و مدیریت منابع انسانی به عنوان پنج معاونت جدید مورد تأیید و تصویب دولت قرار گرفتند و قرار شد معاونت دانشجویی منحل و تحت عنوان سازمان امور دانشجویان به فعالیت خود ادامه دهد از این گذشته در برنامه ریزیهای وزارت علوم نیز قرار شد برخی وظایف معاونت دانشجویی از قبیل وظایف اداره کل امور دانش آموختگان به معاونت آموزشی محول شود.

بنابراین در چارت جدید، معاونت دانشجویی از ساختار وزارت علوم حذف شد. البته مسئولین وزارت علوم در دولت نهم پیوسته در تلاش برای راه اندازی سازمانی مستقل برای رسیدگی به امور دانشجویان و خدمات رسانی به آنها بودند اما تأسیس چنین مجموعه ای تا پایان دولت نهم نیز عملیاتی نشد.

دفاتر حقوقی و امور مجلس وزارت علوم نیز در چارت جدید با عنوان امور حقوقی و مجلس به ادامه فعالیت مشغول شدند.

تأکید دولت بر وجود تنها پنج معاونت در ساختار وزارت علوم از سویی و بلاتکلیف ماندن وضعیت معاونت دانشجویی و عدم تأسیس سازمان امور دانشجویان از سوی دیگر باعث شد اگر چه بخش اعظمی از ساختار وزارت علوم در دولت نهم به تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برسد اما با روی کار آمدن دولت جدید و وزارت کامران دانشجو بر این وزارتخانه مجددا زمزمه تغییر در ساختار شنیده شود.

وزیر علوم دولت دهم چندی پس از انتشار اخباری مبنی بر ادغام معاونتهای پژوهش و فناوری با یکدیگر و معاونت های دانشجویی و فرهنگی با یکدیگر، اعلام کرد: تغییرات ساختار سازمانی وزارت علوم در مرحله نهایی است و تغییرات و تحولات مدیریتی وزارتخانه بر همین اساس صورت می گیرد.

به گفته یکی از مسئولین وزارت علوم که از احتمال ادغام مجدد معاونت پژوهش و فناوری در این وزارتخانه به مهر خبر داده بود، پس از ادغام این دو معاونت در ابتدای دولت نهم و سپس استقلال آنها مجددا زمزمه ادغام این دو معاونت شنیده می شود.

این مقام مسئول در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همواره نقایصی در تشکیلات وزارت علوم، تعداد پستها و جایگاه تخصصی آنها وجود داشته سال گذشته وزیر سابق برای حل آنها تلاش بسیاری کرد اما یکسری معاونتها مشکلاتی داشتند و ممکن است این مشکلات مجددا با روی کار آمدن وزیر علوم جدید مطرح شده باشد و وزیر جدید تصمیم جدیدی در این رابطه بگیرد.

این منبع آگاه اضافه کرد: از این رو به نوعی همیشه تغییر و تجدید نظر در چارت معاونتهای وزارت علوم مطرح بوده است.

کامران دانشجو روز گذشته در پاسخ به پرسش مهر درباره تغییرات احتمالی ساختار وزارت علوم و ادغام برخی معاونتها گفت: تغییرات نهایی اواخر هفته اعلام می شود اما در مجموع با معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به این جمع بندی رسیدیم که در وزارت علوم پژوهش و فناوری را یک مقوله ببینیم.

وی درباره ادغام معاونتهای فرهنگی و دانشجویی نیز به مهر گفت: معاونت دانشجویی در دولت قبل به امور دانشجویی تبدیل شده و از حالت معاونت خارج شده بود که قصد داریم این معاونت را مجددا مطرح و احیا کنیم. بنابراین معاونت دانشجویی به صورت یک معاونت مستقل باقی می ماند.

وزیر علوم درباره سرانجام معاونت فرهنگی نیز گفت: این معاونت نیز مستقل به کار خود ادامه خواهد داد.

به گزارش مهر، پژوهش و فناوری در دولت هشتم توسط دو معاونت اداره می شد که با روی کار آمدن دولت نهم این دو معاونت برای مدتی با یکدیگر ادغام شدند و مسئولیت هر دو به عهده یک معاون گذاشته شد اما پس از چندی با تغییر چارت وزارت علوم دولت نهم معاونت فناوری مجددا به صورتی مستقل راه اندازی و برای علیرضا جهانگیریان به عنوان معاون فناوری وزارت علوم حکم صادر شد.

معاونت فرهنگی وزارت علوم نیز در دولت نهم با هدف اهمیت دادن به مقوله فرهنگ در دانشگاهها راه اندازی شد که به نظر می رسد استقلال این معاونت در دوران جدید وزارت نیز حفظ شود اما طرح هایی که برای راه اندازی سازمانی مستقل تحت عنوان سازمان امور دانشجویان در نظر گرفته شده بود با اعلام برنامه های کامران دانشجو در خصوص ساختار جدید منتفی به نظر می رسد و احتمالا فعالیتهای دانشجویی مجددا در قالب معاونتی مستقل اداره می شود.

به هر حال زمزمه تغییر و تحول همواره با روی کار آمدن مدیران جدید شنیده می شود و تا اندازه ای طبیعی است از این رو امید آن می رود تغییرات مجدد در ساختار وزارت علوم هرچه زودتر و با کار کارشناسی دقیقی انجام شود تا بسیاری از حوزه های کاری در این وزارتخانه با چارچوبهای مشخص تری به فعالیت در عرصه آموزش عالی بپردازند و به جای صرف وقت و هزینه بسیار در خصوص تغییرات مقطعی و فصلی که ممکن است با هر تغییر مدیریتی به وجود آید، برنامه های بنیادین و قطعی در راستای ارتقای آموزش عالی و برطرف شدن مشکلات اساسی این حوزه طراحی شود.