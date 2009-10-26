بیماران میگرنی امیدوار شدند/ شیوه جدید رئیس ایرانی انجمن جراحی پلاستیک آمریکا برای درمان میگرن

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور بهمن گویورون رئیس انجمن جراحی پلاستیک آمریکا و پروفوسور دانشگاه بیمارستان مرکز پزشکی کلولند در اوهایو که پیش از این یک روش درمانی جدید را برای درمان میگرن با استفاده از جراحی جوانسازی پوست صورت (لیفتینگ) ارائه کرده بود اکنون در تازه ترین تحقیقات خود تائید کرد که جراحی نقاط محرک میگرن بهترین گزینه در درمان سردردهای شدید است.

این دانشمند ایرانی نتایج بررسیهای خود را روز گذشته (24 اکتبر 2009) در اجلاس سالانه انجمن جراحی پلاستیک آمریکا در سیتال ارائه کرد.

در حال حاضر بیش از 30 میلیون آمریکایی از سردردهای میگرنی رنج می برند.

این دانشمند ایرانی برای دستیابی به این نتایج 79 بیمار مبتلا به میگرن را در پنج سال اخیر تحت عمل جراحی نقاط محرک این سردردها قرار داده است.

از این 79 بیمار، 10 بیمار پس از انجام عمل جراحی اول به یک جراحی دوم نیز نیاز پیدا کردند و از 69 بیمار باقی مانده 61 بیمار (88 درصد) پاسخهای اولیه مثبت به جراحی را حفظ کردند.

همچنین در 20 بیمار (29 درصد) به طور کامل بیماری از بین رفت و در 41 بیمار (59 درصد) بیماری تاحد چشمگیری کاهش یافت و تنها در هشت بیمار (11 درصد) بهبود کمتر از 50 درصد و یا بدون تغییر حاصل شد.

این اطلاعات جدید نشان می دهد که دستکاری یک یا دو نقطه محرک میگرن از طریق جراحی می تواند به طور موفقیت آمیزی بیماری را حذف کند (درمان) و یا بسامد، دوره و یا شدت سردردهای میگرنی را به شدت کاهش دهد.

براساس گزارش لس آنجلس تایمز، پروفسور بهمن گویورون در این خصوص توضیح داد: "سردردهای میگرنی به شدت بیمار را ناتوان می کنند و این گزینه جراحی می تواند امیدی برای بیمارانی باشد که از این مشکل رنج می برند. اطلاعات پنج سال اخیر و ترکیب آنها با مطالعات پیشین می تواند یک سند قوی را ارائه کند که به کمک آنها می توان سردردهای میگرنی شدید و دردهای ناشی از آن را با موفقیت درمان کرد."

به گزارش مهر، دکتر بهمن گویورون تا مارس 2010 رئیس دوره ای انجمن جراحی پلاستیک آمریکا خواهد بود. وی در سال 1971 از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و درحال حاضر اولین رئیس خارجی یک مرکز پزشکی معتبر آمریکا به شمار می رود.