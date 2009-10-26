سرنخهای ‌حادثه تروریستی سرباز برای ‌ایران روشن شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مصطفی محمد نجار شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران در بیرجند با اشاره به حادثه تروریستی سرباز و به شهادت ر‌سیدن‌ جمعی هموطنان اهل سنت و شیعه، طوایف و سران قبایل، فرمانده‌هان سپاه پاسداران افزود: استفاده تروریستها از خاک پاکستان علیه منافع جمهوری اسلامی ایران در این سفر گوشزد و پیگیری شد.

وی رسیدن به اتفاق نظر در این زمینه با کشور پاکستان را یکی از نتایج سفر به این کشور دانست و گفت: در این سفر نشستهایی با وزرای کشورهای پاکستان و ایران و نخست وزیران و معاونین بین دو کشور در راستای برقراری امنیت در سه سطح برگزار شد.

وزیر کشور از انعقاد تفاهمنامه امنیتی بین دو کشور ایران و پاکستان خبر داد و بیان داشت: این توافقنامه امنیتی روی مسائل مختلف امنیتی از جمله همکاری‌های مرزی، مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر، مبارزه با پولشویی و جرایم رایانه ‌ای و سازمان‌ یافته و هرگونه جرمی که در مرزهای دو کشور رخ دهد، است.

مصطفی نجار ‌تاکید کرد: امیدواریم که ملت پاکستان‌ و حکومت پاکستان ریشه تروریسم را در منطقه بخشکاند.

وی در ادامه تصریح کرد: مبحث مفصلی که با مقامات کشور پاکستان داشته ‌ایم و مقامات دو کشور تأکید داشتند بر اینکه دو کشور همسایه، برادر و دوست هستند و در حوزه حفظ روابط هستند لذا باید ‌از مرزها مراقبت کنیم.

نجار خاطرنشان کرد: توافق کردیم که مرز برای دو کشور امن باشد به نحوی که هم اکنون مرزهای ایران امن‌ترین مرز برای پاکستان است.

وزیر کشور تاکید کرد: امیدواریم مسئولان دو کشور با همکاری همدیگر بتوانند از مرزها مراقبت کنند تا امنیت ‌برقرار شود.