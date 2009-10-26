حمیدرضا طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آبان ماه مسئولیت بنده در جهاد دانشگاهی به پایان می رسد گفت: با توجه به فضای رسانه ای نامطلوبی که در کشور وجود دارد بحث تغییر رئیس جهاد دانشگاهی امری طبیعی است اما این تغییر تابع روند خاصی است.

وی ادامه داد: بحث تغییر رئیس جهاد دانشگاهی برعهده هیئت امنای جهاد دانشگاهی است. در جلسه اخیر هیئت امنا مقرر شد در جلسه دیگری که به زودی برگزار می شود مسئولیت رو به اتمام دوره خودم را مطرح کنم تا مورد بررسی قرار گیرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: من اگر در این پست بمانم با همین انگیزه و انرژی به کار خود ادامه می دهم و اگر نباشم با کار جهادی در خدمت جهاد دانشگاهی خواهم بود.

طیبی درباره خواسته بدنه جهاد دانشگاهی برای وضعیت ریاست این نهاد گفت: بدنه جهاد دانشگاهی بر اساس تجربه ای که در این سالها کسب شده است تمایل به ثبات مدیریت دارند و علاقه مند هستند که بنده مسئولیت را ادامه دهم تا نتایج برنامه ریزیها را مشاهده کنیم.

وی در تشریح برنامه ریزیهای خود برای جهاد دانشگاهی گفت: سه سال برنامه ریزی برای توسعه متوازن در جهاد دانشگاهی صورت گرفت. همچنین برای تهیه سند چشم انداز و برنامه توسعه چهار ساله جهاد دانشگاهی برنامه ریزی صورت گرفته است.

رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه در فناوری وابسته هستیم و باید پیگیریهای لازم در این زمینه صورت گیرد به مهر گفت: این راه امیدوارم چه من باشم یا نباشم ادامه یابد تا شاهد رشد جهاد دانشگاهی و تاثیرگذاری بیش از پیش آن در فضای علمی کشور باشیم.

طیبی درباره نحوه تصمیم گیری در مورد ریاست سه سال آینده جهاد دانشگاهی به مهر گفت: جهاد دانشگاهی دو هیئت امنا دارد. یکی حقیقی و دیگری حقوقی. هیئت امنای حقیقی اعضای جهاد دانشگاهی هستند که بحث ثبات را مطرح می کنند زیرا معتقدند باید ثبات مدیریت وجود داشته باشد تا بتوان برنامه ها را به درستی اجرا کرد. اما هیئت امنای حقوقی جهاد دانشگاهی که دارای پنج عضو ( وزیر علوم، وزیر بهداشت، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری) می شود باید در این زمینه اظهارنظر کنند.

به گزارش مهر، حمید رضا طیبی متولد 1337 در تهران است و دارای مدرک دکترای برق از دانشگاه برادفورد انگلستان است. وی از سال 59 در جهاد دانشگاهی فعال شده و عضویت در شورای مدیریت و مدیر گروه برق جهاد سازندگی کنگاور، مدیریت گروه پژوهشی برق جهاد دانشگاهی علم و صنعت، ریاست جهاد دانشگاهی علم و صنعت، ریاست پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی، مدیر مسئولی مجله مهندسی برق و کامپیوتر ایران، عضویت در شورای برنامه ریزی شرکت ها و موسسات جهاد دانشگاهی، عضویت در شورای هماهنگی جهاد دانشگاهی، عضویت در هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و عضویت در هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت سیمان از سوابق حمیدرضا طیبی است.