ایرالکو با زیان مواجه شد/ قولهای وزیر صنایع برای رفع مشکلات ایرالکو

دکتر عیسی رضایی در گفتگو با مهر درباره نحوه تغییر مدیرعامل شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) گفت: باتوجه به درخواست مرتضی مرجانی مدیرعامل سابق شرکت آلومینیوم ایران، هیئت مدیره این شرکت تصمیم به انتصاب محمد ابراهیمی رزاقی به عنوان جایگزین وی گرفت.

محمد ابراهیم رازقی پیش از این معاون مالی و اقتصادی ایرالکو بود.

وی افزود: نتیجه تصمیم هیئت مدیره ایرالکو خارج از حیطه دولت ( سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران ) بوده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) اعلام کرد بخشی از پیش بینی‌ها درباره زیان‌دهی ایرالکو در نیمه نخست امسال محقق شده است.

رضایی با بیان اینکه شرکت آلومینیوم ایران با مشکلات عدیده ای مواجه است، تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر قیمت تمام شده محصول بیش از قیمت فروش است.

رضایی ابراز امیدواری کرد با تمهیدات دولت، ایرالکو هرچه سریعتر از وضعیت موجود فعلی خارج شود.