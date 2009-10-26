حضور هیئت دولت و مجلسیان در مشهد در سالروز ولادت امام رضا (ع)

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عفت شریعتی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از دعوت نمایندگان مجلس توسط استاندارای خراسان رضوی و مجمع نمایندگان استان خبر داد و افزود: به مناسبت میلاد با سعادت امام رضا (ع) این دعوت انجام شده که تاکنون حدود 188 نفر از نمایندگان جهت تشرف به مشهد ثبت نام کرده اند.

شریعتی خاطرنشان کرد: هدف این است که نمایندگان از نزدیک با مشکلات و مسائلی که این شهر با آن مواجه است آشنا شده و دریابند که مشهد تنها از راه آهن تا حرم و یا فرودگاه تا حرم نیست بلکه مشکلات حاشیه شهر و ترافیکی و ... این شهر را نیز از نزدیک ببینند.

وی از جلسه نمایندگان مجلس در این شهر خبر داد و تصریح کرد: امیدواریم مصوبات خوبی را برای این شهر شاهد باشیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: سالهاست که شاهد پایان یافتن پروژه خط یک قطار شهری مشهد هستیم اما متاسفانه با اینکه مشاهده می شود برخی از قسمتهای ساخته شده رو به فرسودگی می رود هنوز خبری از راه اندازی آن نیست.

شریعتی با بیان اینکه اگر لازم باشد این مسئله را با نمایندگان مجلس در میان خواهیم گذاشت، تصریح کرد: بهتر است این مسئله را در شهر خودمان حل کنیم و ما دوباره پیگیر آن خواهیم بود.

وی افزود: حرکتهای خوبی در زمینه قطار شهری صورت می گیرد و با خبر شدیم که برای افتتاح سریعتر آن توافقاتی نیز برای خرید واگنها در حال انجام است.

شریعتی با اشاره به سفر سوم هیئت دولت به مشهد نیز گفت: با توجه به اینکه سبقه سفرهای این دوره فرهنگی است ما مسائل مشهد را مطرح خواهیم کرد تا ساز و کارهای منطقی و معقولی را برای حفظ شئونات اجتماعی از سوی دولت برای این شهر بیابیم.

وی با بیان اینکه مشهد پایتخت معنوی ایران است، گفت: این مبحث از سال دوم مجلس هفتم در نطقهای پیش از دستور شروع شد و در آنجا بود که مشهد به عنوان ابر شهر مذهبی و پایتخت معنوی و مذهبی معرفی شد.

شریعتی ادامه داد: این شهر تنها متعلق به مردم مشهد نیست و شهری بین المللی و متعلق به تمام مردم ایران و جهان است و باید به این شهر از منظر ملی نگریسته شود.

وی ادامه داد: به نظر من این شهر نیازمند چند فرمانداری است که نمونه موفق این طرح را ما برای تهران شاهد هستیم و تا تحقق این امر و پیگیری آن بهتر است چند شهرداری به مناطق آن افزوده شود.

شریعتی افزود: شهرداری این شهر از عهده هزینه هایش بر نمی آید و درآمدی نیز برای تامین آنها ندارد در صورتی که بیش از یک استان ظرفیت دارد.

وی اظهار امیدواری کرد: حضور قوای مجریه و مقننه در مشهد ثمرات پربرکتی برای این شهر داشته باشد.