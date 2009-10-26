سعیدلو از خانواده ورزش نیست/ انتقاد از حضور مدیران سیاسی در ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دادکان در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها پیرامون مسائل و مشکلات ورزش و فوتبال کشور نقطه نظرات خود را بیان کرد.

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ضمن دفاع از مواضع قبلی خود، به خبرنگار مهر گفت: من روی حرف‌های خود در مورد آقای سعیدلو هستم و اظهارنظرهایی که در مورد ایشان داشتم را نیز اصلاح نکرده‌ام. بنده هنوز اعتقاد دارم آقای سعیدلو از خانواده ورزش نیست و اگر ورزش می خواهد موفق باشد برای مدیریت آن طبیعتا باید از افراد ورزشی استفاده شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اعتقاد دارم آقای سعیدلو از خانواده ورزش نیست طبیعی است که معاونان ایشان که نقش بازوان اجرای ورزش را دارند، حتما باید ورزشی باشند.

دادکان در مورد مدیریت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: معتقدم مدیریت این دو باشگاه باید در اختیار قهرمانان و صاحبنامان این دو باشگاه باشد نه در اختیار افراد و مدیران سیاسی.