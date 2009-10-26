بارسلونا مقابل زاراگوزا جشنواره گل به راه انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر، بارسا که هفته گذشته در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در زمین خود مقابل رابین کازان روسیه شکست خورده بود، شب گذشته با نتیجه 6 بر یک در ورزشگاه نیوکمپ مقابل رئال زاراگوزا پیروز شد.

برای بارسا در این دیدار سیدون کیتا سه بار در دقایق 24، 41 و 86 گلزنی کرد. زلاتان ابراهیموویچ (29 و 56) و لیونل مسی (80) دیگر گل های بارسا را به ثمر رساندند. لوپز در دقیقه 78 تک گل زاراگوزا را وارد دروازه بارسا کرد.

اوساسونا در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته درحالی که تا واپسین لحظات بازی از میزبان خود راسینگ سانتاندر پیش بود گل تساوی را دریافت کرد. پاندیانی در دقیقه 52 اوساسونا را پیش انداخت اما آرانا بازی را در وقت های اضافه به تساوی کشید. نکونام در این دیدار به طور کامل بازی کرد در حالیکه شجاعی به عنوان بازیکن ذخیره در زمین حضور داشت.



* رئال وایادولید - دپورتیوو لاکرونا

* ویارئال 2 - مالاگا یک

* ختافه 2- آتلتیک بیلبائو صفر

* تنه ریف یک - خه رس صفر

* آلمریا صفر - والنسیا 3



جدول رده بندی:

1- بارسلونا 22 امتیاز

2- رئال مادرید 19 امتیاز

3- سویا 16 امتیاز

4- والنسیا 15 امتیاز

------------------

10 اوساسونا 11 امتیاز

-------------------

18- ویارئال 6 امتیاز

19- خه رس 5 امتیاز

20- مالاگا 4 امتیاز