کفاشیان رای اعتماد مجمع عمومی را دارد/ فوتبال نیازمندحمایت قاطع سعیدلو

هادی آیت اللهی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهرضمن بیان این مطلب افزود: متاسفانه عده ای با ایجاد تغییر و تحول در سطوح عالی سازمان تربیت بدنی تلاش می کنند با تفرقه افکنی زمینه ساز تغییرات در راس مدیریت فدراسیون فوتبال شوند که خوشبختانه با مدیریت آگاهانه این حربه همواره نافرجام مانده و تنها باعث رسوایی ماهیت برخی چهره های کج اندیش شده است.

آیت اللهی با بیان اینکه فوتبال در مقطع کنونی نیاز به حمایت و صداقت مدیران بالادستی دارد، اظهار داشت: فوتبال ما درسالهای اخیر از ناحیه تنش ها و نا آرامی های حاکم بر آن نه تنها سودی نبرده بلکه باعث از دست رفتن جایگاه خود در سطح باشگاهی و ملی شده است و در مقطع فعلی حمایت سازمان از مدیریت فدراسیون فوتبال می تواند بار دیگر موجبات احیای فوتبال کشور را فراهم کند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه آقای سعیدلو درمدت دوماه اخیرنشان دادند در امور اجرایی فردی کارکشته و خبره هستند و با بکارگیری مدیران موفق و ورزشی، ایجاد تحول در ورزش کشور را مد نظر دارند، تصریح کرد: خوشبختانه ایشان روی فوتبال و ارتقاء جایگاه این رشته برنامه های اساسی و پایه ای دارند که می تواند افق های روشنی را پیش روی فوتبال قرار دهد.

عضوهیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه تعامل و همفکری خوبی بین سازمان و فدراسیون فوتبال درجهت پیشبرد برنامه های فوتبال کشور در سطوح مختلف وجود دارد یادآورشد: خوشبختانه فدراسیون در راستای برنامه های سازمان حرکت می کند و حمایت های سازمان از برنامه های فدراسیون می تواند روند دستیابی به موفقیت ها را تسریع کند.

آیت اللهی با بیان اینکه کفاشیان یکی از چکیده های ورزش کشور است که تجربه مدیریت در سطوح مختلف ورزش را داشته است، اظهار داشت: عده‌ای با به راه انداختن موج تغییر درمدیریت فدراسیون فوتبال بدنبال تضعیف جایگاه رئیس فدراسیون بودند که با مواضع قاطع رئیس سازمان این ترفند بی سرانجام ماند و ایشان درحال حاضر با توجه به پشتوانه مجمع بهترین گزینه برای هدایت فدراسیون فوتبال هستند.

وی در پایان تصریح کرد: فدراسیون فوتبال این روزها بواسطه مسابقات جام جهانی نوجوانان، مقدماتی جام ملتهای آسیا، مقدماتی جوانان آسیا، مسابقات فوتبال بانوان و ... روزهای شلوغی را سپری می کند و امیدواریم با موفقیت در تمامی سطوح زمینه اوجگیری دوباره فوتبال ایران فراهم شود.