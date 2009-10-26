به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از نوآوریها و ابتکارات جدید شانزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها راه اندازی "کافه مطبوعات" با هدف ایجاد زمینه برای گفتمان و ارتباط نزدیک میان گروههای مختلف اجتماعی است.

این مکان به عنوان اقدام سازنده و موثر در قالب محلی برای استراحت، مطالعه و گفتگوهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بازدیدکنندگان با یکدیگر و با اهالی رسانه در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها ایجاد شده که مورد توجه و استقبال مردم و فعالان رسانه‌ای کشور قرار گرفته است.

مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در خصوص چگونگی ایجاد و راه‌اندازی کافه مطبوعات گفت: ایده ایجاد کافه مطبوعات در نمایشگاه به عنوان مکانی برای استراحت و مطالعه بازدیدکنندگان، خبرنگاران و روزنامه نگاران حاضر در نمایشگاه پیش از برگزاری نمایشگاه در ادراه کل تبلیغات معاونت مطبوعاتی مطرح شده است.

علیرضا کریمی افزود: برای ایجاد این مکان کاملاً از توان بخش خصوصی استفاده شده و هیچگونه اعتبار دولتی نیز برای آن صرف نشده است. 4 کافه مطبوعاتی در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها ایجاد شده و چند شرکت خصوصی در حوزه مواد غذایی با تامین هزینه‌های مربوط به ایجاد این کافه‌ها، محصولات و تولیدات خود را معرفی و تبلیغ می‌کنند.

به گفته وی در این کافه‌های مطبوعاتی روزنامه، نشریات و مجلات کشور به همراه پذیرایی مختصر به صورت رایگان در اختیار بازدیدکنندگان و علاقمندان برای حضور در این کافه‌ها قرار می‌گیرد.

مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد افزود: بازدیدکنندگان و فعالان رسانه‌ای و غرفه داران برای رفع خستگی، مطالعه و همچنین گفتگو با یکدیگر و گفتمان در حوزه‌های مختلف با هدف تقویت و رشد فعالیتهای رسانه‌ای کشور به این مراکز مراجعه می‌کنند.

کریمی گفت: در این مکان شرایط مناسبی برای گفتگوی مخاطبان و مدیران نشریات کشور در جهت آشنایی با نظرات مخاطبان و همچنین زمینه سازی برای معرفی دستاوردهای مطبوعات و عرضه محصولات و تولیدات خبری و اطلاع رسانی مطبوعات و خبرگزاریها فراهم شده است.

مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی معاونت مطبوعاتی گفت: نشستهای دو و چند نفره در این کافه‌ها در میان گروههای سنی مختلف به ویژه گفتگوهای میان نسل جوان و نوجوان کشور با افراد میانسال و سالخورده یکی از ویژگیها و نقاط مثبت کافه مطبوعات نمایشگاه مطبوعات است.

کریمی همچنین در خصوص تبلیغات شهری و رسانه‌ای نمایشگاه مطبوعات نیز گفت: 1345 مترمربع تبلیغ بیلبورد شهری در سطح تهران انجام شد که شهرداری همکاری خوبی در زمینه اطلاع رسانی نمایشگاه داشت. همچنین 620 تابلوی تبلیغات در سطح متروی تهران نیز با بهره مندی از تخفیف 90 درصدی انجام شد.

وی با اشاره به استفاده از تلویزیونهای شهری تهران برای تبلیغات نمایشگاه گفت: تبلیغ از طریق اتوبوسرانی کاملا رایگان و تبلیغات محیطی نیز با حدود 75 درصد تخفیف در سطح شهر تهران انجام شد که بسیار موثر و قابل توجه است.

کریمی در خصوص فعالیت واحد روابط عمومی نمایشگاه نیز گفت: علاوه بر مرکز روابط عمومی، شش واحد اطلاع رسانی در سطح نمایشگاه ایجاد شده است. برای رفاه و سهولت کار بازدیدکنندگان حدود 120 هزار نقشه مربوط به بخشهای مختلف نمایشگاه، آدرس غرفه ها، نحوه چینش غرفه‌ها و ترکیب حضور نشریات و خبرگزاری‌ها چاپ شده که از طریق این مراکز به بازدیدکنندگان ارائه می‌شود.

وی افزود: اعلام حضور شخصیت‌ها و میهمانان، فعالیتها و نشستهای جنبی و تخصصی نمایشگاه و برنامه‌ سالنهای مختلف از دیگر فعالیتهای واحد روابط عمومی است. حجم کار روابط عمومی نمایشگاه با توجه به حضور گسترده نشریات و رسانه های داخلی و خارجی در قالب 600 غرفه نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها بسیار گسترده و قابل توجه است.