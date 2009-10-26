به گزارش خبرنگارمهر ، سردار حمید رضا حسین آبادی شب یکشنبه درجمع خبرنگاران افزود: در صدو بیست و چهارمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور دکتر محمود احمدی نژاد تشکیل شد، گزارشی توسط سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در خصوص اقدامات پلیس در جلوگیری از خروج کسانی که به نوعی مواد مخدر همراه داشتند و قصد تشرف به حج و کشور عربستان داشتند ارائه شد.

وی به شرایط سخت کسانی که توسط پلیس عربستان دستگیر شده و در زندانهای این کشور بسر می برند اشاره کرد و گفت: در این جلسه مقرر شد کمیته ای متشکل از ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان حج و زیارت، دادستانی کل کشور و پلیس مبارزه با مواد مخدر تشکیل و سریعا راهکارهای جدی مقابله با خروج این قبیل افراد که قصد حمل مواد مخدر به کشور عربستان دارند اتخاذ شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری جلوگیری از سفر کسانی که محکومیت جرائم مواد مخدر دارند به سفر حج بود که این افراد به هیچ وجه حق تشرف به حج و کشور عربستان را ندارند.

سردار حسین آبادی از دستگیری یک هزار و 69 نفر حمل کننده مواد مخدر که قصد سفر به عربستان را داشتند طی سال جاری خبر داد و گفت: در مصوبه جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر، ریاست جمهوری بر تشدید برخورد با کسانی که با خود مواد مخدر به عربستان حمل کنند تأکید شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 336 نفر در این رابطه توسط پلیس دستگیر و تحویل مراجع قضائی شده اند، تصریح کرد: امسال در بحث دستگیری نسبت به مدت مشابه سال قبل 63 درصد افزایش دستگیری داشته ایم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا اضافه کرد: طی سال جاری 160 نفر از افرادی که به حج عمره سفر کرده بودند توسط پلیس کشور عربستان دستگیر شده اند و هم اکنون در شرایط سختی بسر می برند.

سردار حسین آبادی به جمع آوری خرده فروشان مواد مخدر در سطح کشور اشاره کرد و گفت: در این جلسه مقرر شد با خرده فروشان و توزیع کنندگان خرد مواد مخدر با هماهنگی دستگاه قضایی به شدت برخورد شود.

وی افزود: برابر مصوبه جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر مقرر شد که نیروی انتظامی و دستگاه قضائی جلساتی را با کمک ستاد مبارزه با مواد مخدر داشته باشند و اردوگاه هایی را در سراسر کشور آماده کنند و توزیع کنندگان خرد را به این اردوگاه ها منتقل نمایند.