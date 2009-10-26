ظلم به آموزش پزشکی لرستان/عدم تحقق رشته های تخصصی پزشکی پس از 30 سال

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی کائیدی در نشست با خبرنگاران رسانه های گروهی لرستان اظهار داشت: با وجود اینکه دانشکده پزشکی استان لرستان در سال 56 دایر شده است ولی این دانشگاه هنوز در زمینه رشته های تخصصی و فوق تخصص با چالش جدی مواجه است.

وی با اشاره به اولین فارغ التحصیلان رشته پزشکی در لرستان، عنوان کرد: در سال 56 دانشکده پزشکی در لرستان با گرفتن 30 دانشجو آغاز به کار کرد به طوریکه فعالیت این دانشگاه تقریبا مقارن با فعالیت دانشکده پزشکی کرمانشاه بود.

نماینده مردم پلدختر یادآور شد: در حالیکه امروز دانشکده پزشکی لرستان ارتقا پیدا نکرده است دانشگاه کرمانشاه علی رغم اینکه همزمان با این دانشگاه اقدام به جذب دانشجو کرده در حال حاضر دارای 11 رشته تخصصی، شش رشته فوق تخصص در زیر مجموعه لیسانس و داروسازی و یکی از قطبهای مهم پزشکی کشور است.

کائیدی با اشاره به اینکه هنوز سیستم رزیدنت دانشکده پزشکی لرستان راه اندازی نشده است، خاطر نشان کرد: خیلی از استانهای کشور با وجود عمر کوتاه تر در این حوزه از لرستان پیش هستند.

وی با اشاره به دیدار مجمع نمایندگان با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یادآور شد: در این دیدار ما توانستیم قول دانشکده داروسازی و راه اندازی سیستم رزیدنت را برای لرستان بگیریم که این امر نیازمند پیگیری استاندار و دیگر نمایندگان لرستان است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: در حال حاضر این استان توانایی تامین 75 درصد هیئت علمی مورد نیاز برای راه اندازی دانشکده داروسازی را دارد.

کائیدی ایجاد دانشکده داروسازی را یکی از مطالبات جدی در این حوزه ارزیابی کرد و خواستار پیگیری مسئولان استان برای تحقق این امر شد.