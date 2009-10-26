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۴ آبان ۱۳۸۸، ۹:۱۴

صفارهرندی در گفتگو با مهر:

اتفاق خاصی در دانشگاه تهران رخ نداد / یک نفر لنگه کفشی گم کرده است

اتفاق خاصی در دانشگاه تهران رخ نداد / یک نفر لنگه کفشی گم کرده است

وزیر ارشاد دولت نهم در واکنش به رفتار برخی دانشجویان با وی در دانشگاه تهران گفت: از نگاه من هیچ مسئله خاصی در نشستی که در دانشگاه تهران برگزار شد رخ نداد زیرا جلسه ای دانشجویی بود اما یک نفر لنگه کفشی گم کرده است.

محمد حسین صفارهرندی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که گفته می شود برخی دانشجویان خاطی در نشست وی در دانشگاه تهران به کمیته انضباطی فراخوانده خواهند شد ، گفت: من مطمئن هستم که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و کسی این کار را نخواهد کرد.

وی ادامه داد: نشستی که در دانشگاه تهران برگزار شد یک جلسه دانشجویی بوده و افرای نیز هیجان زده شده بودند.

وزیر ارشاد دولت نهم اضافه کرد: از نگاه من هیچ مسئله خاصی در نشستی که در دانشگاه تهران برگزار شد رخ نداده فقط یک فرد لنگه کفشی گم کرده است.

 سید مهدی قمصری معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران نیز پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نحوه برخورد با دانشجویان متخلف در نشست صفار هرندی در این دانشگاه گفته بود: نحوه و چگونگی برخورد با دانشجویانی که به طور ناشایست با صفارهرندی به عنوان میهمان دانشگاه تهران رفتار کردند باید بررسی شود.

وی افزوده بود: طبق روال قانونی برای بررسی و پیگیری این موضوع ابتدا باید گزارشی از تخلف در این زمینه به کمیته انضباطی ارسال شود.

کد مطلب 971181

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