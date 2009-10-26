امکانات تبدیل شیراز به سومین استان دارای حرم اهل بیت فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله ایمانی شامگاه یکشنبه در جریان مراسم یادروز بزرگداشت حضرت احمد ابن موسی"شاهچراغ"(ع) به تشریح این اقدامات پرداخت و افزود: ساخت و ساز فضای فیزیکی مناسب که بتواند پاسخگوی مشتاقان استانهای مختلف کشور و کشورهای حوزه خلیج فارس باشد یکی از این الزامات به شمار می رود که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی از ایجاد فضای معنوی در محیط شهر از طریق گسترش حوزه علمیه و فرهنگ عمومی و مذهبی در میان اقشار جامعه به عنوان یکی دیگر از این سازو کارها و الزامات یاد کرد و افزود: در این خصوص باید فضایی ایجاد شود که امامزاده های دیگر شیراز مانند سید علاالدین حسین(ع) و... در فضای واحدی قرار گیرند و اماکن مذهبی دیگر مانند مسجد شهدا، مسجد جامع عتیق و... پاسخگوی تمام ارادتمندان به اهل بیت باشد.

امام جمعه مشهد نیز در این مراسم با اشاره به اینکه در طول تاریخ و در زمان ائمه (ع) زورمداران به مقابله با حاکمیت امامت و تداوم وحی پیغمبر(ص) می پرداختند، افزود: ولایتمداری مردم معتقد نسبت به امامت و ولایت از همان دوران وجود داشته و حتی زمانیکه مردم نزد حضرت احمد ابن موسی (ع) آمدند ایشان فرمودند که من نیز در بیعت با امام رضا (ع) هستم و بدین ترتیب بود که در این قرنها ولایت و امامت حفظ شد.

وی خاطرنشان کرد: بحث ولایت و امامت از آن زمان تاکنون حفظ شده و امروز نیز باید همچنان حفظ شود و باید در نظر داشت که امروز امامت با امام زمان(عج) بوده اما از آنجایی که ایشان غایب هستند و مردم جهان به ایشان دسترسی ندارند یک مجتهد جامع الشرایط برای این امر انتخاب شده است.

به گزارش مهر، ششم ذیقعده مصادف با سوم آبان ماه در تقویم ملی به نام روز بزرگداشت حضرت احمد ابن موسی "شاهچراغ"(ع) به ثبت رسیده است.