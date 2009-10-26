استانداران به توصیه های افراد و گروه ها در انتخاب مدیران توجه نکنند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مصطفی محمد نجار یکشنبه‌ شب در مراسم تودیع و معارفه استاندار خراسان جنوبی با اشاره به شهادت جمعی از سرداران و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شهر سرباز گفت: اقدامات سپاه پاسداران استکبار جهانی را به وحشت انداخته است.

وی به اقتدار و عظمت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی اشاره کرد و یادآور شد: حضور و سخنرانی رئیس جمهور ایران در سازمان ملل و حضور جلیلی در نشست 1+5 نمونه‌ای از این عزت و اقتدار است.

نجار با اشاره به اینکه وحدت و یکپارچگی مردم ایران حول پرچم ولایت، دشمنان ایران را نگران کرده است، گفت: این وحدت دشمنان را مجبور به استفاده از حربه ترور برای جلوگیری از کارآمدی نظام اسلامی کرده است.

وزیر کشور وحدت و همدلی بین شیعه و سنی در ایران را ستود و گفت: دشمنان باید بدانند با اقدامات تروریستی به جایی نمی‌رسند و وحدت را بیشتر خواهند کرد.

محمد نجار از شهید نورعلی شوشتری به عنوان شهید ولایی یاد کرد و اظهار داشت: شهید شوشتری در حالی به منطقه سیستان و بلوچستان رفت که31 سال خدمت کرده بود و این نشان دهنده راه و هدف بزرگی بود که آن شهید در پیش گرفته بود.

وی اضافه کرد: این شهید بزرگوار دارای اهداف بلندی بود و در راه خدمت‌رسانی به مردم سیستان و بلوچستان و وحدت شیعه و سنی اقدامات خوبی انجام داد و وقتی دشمنان دیدند که اقدامات شهید در منطقه جواب مثبت داده با ترور قصد کردند که جلوی اقدامات را بگیرند که اشتباه کرده ‌اند.

وزیر کشور با بیان اینکه ایران اسلامی با وجود سردارانی مانند شوشتری بیمه می‌شود، افزود: راهی که شهید شوشتری در پیش گرفته بود راه حقیقت و خدمت‌رسانی بود.

محمد نجار به آغاز فعالیت دولت دهم و آغاز دهه چهارم انقلاب اشاره کرد و این دهه را دهه پیشرفت دانست و تصریح کرد: رئیس‌ جمهور کارهای اساسی را در این دولت در برنامه دارد.

وی بیان داشت: کارهای ارزنده ‌ای در کشور شده اما هنوز تمام نشده و عقب ماندگی تاریخی ما در حدی است که هر چه کار شود باز هم کم است.

وزیر کشور لایحه هدفمند کردن یارانه‌ ها را گامی بزرگ در‌ راستای عدالت محوری و توزیع عادلانه ثروت بین اقشار مختلف مردم خواند.

محمد نجار گفت: مردم ما در انتخابات اخیر پاسخ خدمات دولت را دادند و با حضور 85 درصدی خود برگ زرین دیگری در تاریخ ثبت کردند و این در حالی است که در کشورهای دیگر مثل آلمان که ما را متهم می‌کنند حضور مردم زیر 40 درصد بود.

وی در ادامه بر تحول اساسی در مسائل اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد و اظهار داشت: باید تلاش کنیم در خدمت مردم و در بین مردم باشیم و در آغاز دهه چهارم انقلاب به دنبال رفع شکاف‌هایی باشیم که در جامعه ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه امروز الگوی بسیاری از کشورها جمهوری اسلامی ایران است، افزود: امروز ما در افغانستان، عراق، لبنان و فلسطین جایگاه ویژه ‌ای داریم.

وی گفت: استانداران باید در انتخاب افراد و مدیران برای اجرای مسئولیت ها قوی عمل کنند و هیچ گونه توصیه ای را از افراد، گروه ها و احزاب نپذیرند.

وزیر کشور به خدمات سید صولت مرتضوی استاندار سابق خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: از استاندار جدید خراسان جنوبی نیز انتظار داریم در انتخاب افراد قوی و متعهد، ساده زیست و مردمی با هدف خدمت بی‌منت به مردم، ارائه الگوی صحیح، سرعت بخشیدن به روند خدمت‌رسانی و پیگیری و اجرایی کردن سیاست‌های وزارت کشور تلاش کند.

‌نجار تاکید کرد: توجه به مسائل مربوط به آب و آبیاری در این استان، بخشهای کشاورزی و صنعت، آموزش‌های فنی و حرفه ‌ای و علمی و کاربردی، دامپروری، صنایع زودبازده، اشتغال، صادرات، استفاده از فناوری‌های نوین، اتصال استان به شبکه حمل و نقل ریلی، ارتباطات الکترونیکی، بهسازی روستاها، تقویت تعاونی مرزنشینان، تجهیز و تقویت پاسگاه ها و پایگاه‌های مرزی، مسائل و مشکلات فرهنگی و ناهنجاری‌های اجتماعی نیز از دیگر انتظارات ما از استاندار جدید خراسان جنوبی است.

وی با اشاره به مشکلات خراسان جنوبی، کمبود آب و نزولات آسمانی، شرایط خاص اقلیمی، بیابانی بودن، خشکسالی، قاچاق مواد مخدر، استقرار در کمربند زلزله، کمبود تاسیسات گردشگری و کمبود صنایع تبدیلی به ویژه در بخش کشاورزی گفت: این استان ظرفیت کارها و فعالیت‌های منطقه‌ای را در شرق کشور دارد که امید است استاندار جدید به جدیت برای تحقق آن بکوشد.

وزیر کشور به 460 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان اشاره کرد و افزود: استان خراسان جنوبی شرایط مساعدی برای توسعه فعالیت و همکاری با کشور افغانستان دارد و باید صادرات و بازارهای هدف افغانستان شناسایی شوند.

محمد نجار خطاب به استاندار جدید خراسان جنوبی اظهار داشت: باید با فقرا و ضعفا نشست زیرا کسی جز به مردم بدهکار نیست و کمتر به توصیه‌ها توجه کنید و در خدمت مردم باشید.