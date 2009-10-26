6 هزار پوستر ویژه میلاد امام رضا(ع) در کانونهای مساجد کشور توزیع شد

محمدحسین عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد از توزیع شش هزار پوستر ویژه ولادت امام رضا (ع) در کانونهای مساجد کشور خبر داد و افزود: 9 کارگروه ویژه جشنهای دهه کرامت شامل کار گروه محتوا محوری به منظور توجه به محتوای جشنهای مردمی دهه کرامت و نشان دادن مسیر کانونها، فعالیت کارگروه وعظ و خطابه برای بخش معارف رضوی و هماهنگی با دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه خراسان رضوی برای اعزام سخنران به مساجد در ایام دهه کرامت از دیگر برنامه های دهه کرامت کانونهای این استان است.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان خراسان رضوی گفت: کارگروه هماهنگی با مساجد و سازمان ها برای هماهنگی با مدیران سازمان ها و ادارات با مساجد برای برگزاری هرچه بهتر جشنهای دهه کرامت، کارگروه احادیث و روایات برای استخراج کردن کلام و سیره امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) برای استفاده و بهره برداری در کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خراسان رضوی از دیگر برنامه های خراسان رضوی است.

وی ادامه داد: کارگروه جشن و مراسمات به منظور مردمی کردن و خودجوش کردن جشنهای دهه کرامت با همکاری اعضاء کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خراسان رضوی، کارگروه هماهنگی با مساجد و سازمان ها به منظور هماهنگی با مدیران سازمانها و ادارات و همچنین با مساجد برای برگزاری هر چه بهتر جشنهای مردمی دهه کرامت از شاخصترین برنامه های دهه کرامت خراسان رضوی است.

عبداللهی افزود: کارگروه پرده پرچم و نورافشانی برای جشن های دهه کرامت برای کانون ها، کارگروه مسابقات طرح ریزی مسابقات مختلف برای این دهه از برنامه های دیگری است که برای این کارگروه ها مشخص شده است.

وی همچنین از برگزاری مسابقه پیامک ویژه میلاد امام رضا (ع) و برگزاری جلسات مشترک با سازمانها و ادارات خراسان رضوی برای حمایت از جشنهای مردمی کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی خبر داد.