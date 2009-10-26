تمدن معاون پارلمانی رئیس جمهور می شود/ نهایی شدن انتخاب دو استاندار

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین اخبار دریافتی شنیده شده است که مرتضی تمدن استاندار فعلی تهران قرار است در سمت معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور در دولت دهم مشغول به فعالیت شود که این امر تا حدودی قطعی شده و به زودی وی حکم خود را از رئیس جمهور دریافت خواهد کرد.

این خبر در حالی است که شنیده شده طاهایی استاندار فعلی قزوین و کرم رضا پیریایی که در حال حاضر معاونت حقوقی پارلمانی ریاست جمهوری را اداره می کند از اصلی ترین گزینه ها برای تصدی پست استانداری تهران هستند.

از جمله تغییرات دیگر در حوزه استانداران حضور صفرعلی براتلو معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران به عنوان استاندار لرستان و مجتبی علایی از معاونین هماهنگی دفتر رئیس جمهوربه عنوان استاندار ایلام نهایی شده است.