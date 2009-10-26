به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد عالی هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کل کشور همزمان با ایام برگزاری هفدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران مسابقه اینترنتی در خصوص کتاب و کتابخوانی برگزار میکند.
ابوالفضل هاشمی مدیرکل کتابخانههای مساجد کشور با بیان این مطلب گفت: از آنجا که بیش از 9500 مکان مذهبی در کشور وجود دارد، توجه به فعالیتهای فرهنگی و گسترش آن و جذب جوانان به سوی مطالعه بسیار حائز اهمیت است. در همین راستا ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کل کشور با هدف توجه به کتابخانههای مساجد، مسابقات اینترنتی در کتابخانههای مساجد کل کشور برگزار میکند.
وی افزود: این مسابقات از طریق سایت خبرگزاری شبستان برگزار میشود و متقاضیان شرکت در این مسابقه را اعضای کانونها و کتابخانههای مساجد تشکیل میدهند که با مراجعه به سایت آن میتوانند یک جمله زیبا در مورد کتاب نوشته و جایزه بگیرند.
هفدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از 23 تا 30 آبان ماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
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