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۴ آبان ۱۳۸۸، ۹:۴۰

در هفته کتاب صورت می‌گیرد/

مسابقات اینترنتی در کتابخانه‌های مساجد

مسابقات اینترنتی در کتابخانه‌های مساجد

مسابقات اینترنتی در کتابخانه‌های مساجد کشور به مناسبت هفته کتاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد عالی هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کل کشور همزمان با ایام برگزاری هفدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران مسابقه اینترنتی در خصوص کتاب و کتابخوانی برگزار می‌کند.

ابوالفضل هاشمی مدیرکل کتابخانه‌های مساجد کشور با بیان این مطلب گفت: از آنجا که بیش از 9500 مکان مذهبی در کشور وجود دارد، توجه به فعالیت‌های فرهنگی و گسترش آن و جذب جوانان به سوی مطالعه بسیار حائز اهمیت است. در همین راستا ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کل کشور با هدف توجه به کتابخانه‌های مساجد، مسابقات اینترنتی در کتابخانه‌های مساجد کل کشور برگزار می‌کند.

وی افزود: این مسابقات از طریق سایت خبرگزاری شبستان برگزار می‌شود و متقاضیان شرکت در این مسابقه را اعضای کانون‌ها و کتابخانه‌های مساجد تشکیل می‌دهند که با مراجعه به سایت آن می‌توانند یک جمله زیبا در مورد کتاب نوشته و جایزه بگیرند.

هفدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از 23 تا 30 آبان ماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

کد مطلب 971191

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