کشورهای عربی باید به سلاح هسته ای مجهز شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، "معمر قذافی" در مصاحبه با شبکه خبری اسکای نیوز گفت : اگر اسرائیل دارای تسلیحات اتمی بوده و توانایی هسته ای نیز دارد پس این حق مصر، سوریه و سعودی هاست که چنین قابلیتی را داشته باشند.

رهبر لیبی در ادامه با اشاره به فلسطینی ها نیز گفت : حتی فلسطینی ها نیز باید به سلاح هسته ای مجهز شوند زیرا همتایان آنها و حتی رقیبانشان به قابلیت های هسته ای مجهز هستند.

وی با اشاره به وجود استانداردهای دو گانه در توازن قوای خاورمیانه گفت : تنها راه موجود برای جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای در خاورمیانه، خلع سلاح هسته ای اسرائیل و پایان دادن به فعالیت های هسته ای مشکوک آن است.

قذافی گفت : اگر ما خواهان آن هستیم تا در خاورمیانه مسابقه تسلیحات هسته ای به راه نیفتد باید اسرائیل را خلع سلاح هسته ای کنیم.

رهبر لیبی در واکنش به شیطنت خبرنگار اسکای نیوز مبنی بر اینکه "آیا شما رئیس جمهور ایران را نیز تشویق کرده اید تا همانند آنچه شما در سال 2003 انجام داده و برنامه نظامی هسته ای خود را متوقف کردید، وی نیز برنامه نظامی هسته ای کشورش را متوقف کند؟" گفت : تا این لحظه گفته نشده که ایران در حال ساخت سلاح هسته ای است. ایران می گوید در حال غنی سازی اورانیوم است.

قذافی افزود : اگر ایران قصد ساخت سلاح هسته ای را داشته باشد آنگاه همه ما از جمله لیبی بر علیه تهران خواهیم شد اما آن چه مسلم است این نکته است که ایران این نکته را اعلام نکرده که در پی سلاح هسته ای است.