سعید نعمت‌الله به خبرنگار مهر گفت: مدتی است مشغول نوشتن فیلمنامه مجموعه "جراحت" هستم که فضایی اجتماعی دارد و داستان آن درباره دو خانواده است که درگیر ماجراهایی می‌شوند، هفت قسمت از مجموعه نوشته شده و فکر می‌کنم تا پایان امسال درگیر نوشتن این فیلمنامه باشم.

وی ادامه داد: "جراحت" شباهتی به "رستگاران" ندارد، قصه آن در تهران می‌گذرد و روایتی اجتماعی از ماجراهای یک خانواده است اما مدل روایت و شکل قصه‌پردازی در این مجموعه دشوارتر از تجربه‌های قبلی است. این مجموعه احتمالا در شبکه سه تولید می‌شود.

نویسنده فیلمنامه "طاووس‌های بی‌پر" گفت: قصه‌های اجتماعی ممکن است تلخ باشند، زمانی که از واقعیت و زندگی روزمره صحبت می‌کنید نمی‌توانید تلخی‌ها و پلشتی‌ها را از قصه و سرنوشت شخصیت‌ها حذف کنید اما سعی می‌کنم در روایت "جراحت" این تلخی‌ها به شکل و اندازه‌ای نباشد که مخاطب را آزار بدهد.

این نویسنده گفت: با توجه به تولید کمدی‌های مبتذل در سینما ترجیح می‌دهم در تلویزیون فعالیت کنم، مجموعه خوبی مانند "شمس العماره" در تلویزیون تولید شده که طنزی ملیح و شیرین دارد، اما در سینما کمتر مجالی برای تجربه کردن این نوع طنز و کمدی می‌توان پیدا کرد.

وی ادامه داد: در ماههای اخیر به جز "بی‌پولی" و "درباره الی" سینمای ایران فیلم قابل قبولی نداشته و این وضعیت باعث می‌شود بیشتر سینماگران برای انجام کارهای حرفه‌ای و ماندگار به تلویزیون روی بیاورند.