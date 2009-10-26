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۴ آبان ۱۳۸۸، ۹:۳۸

نعمت‌الله در گفتگو با مهر:

"جراحت" را در فضایی متفاوت با "رستگاران" می‌نویسم

"جراحت" را در فضایی متفاوت با "رستگاران" می‌نویسم

نویسنده مجموعه "رستگاران" از نگارش فیلمنامه مجموعه "جراحت" در فضایی متفاوت با آثار قبلی‌اش خبر داد.

سعید نعمت‌الله به خبرنگار مهر گفت: مدتی است مشغول نوشتن فیلمنامه مجموعه "جراحت" هستم که فضایی اجتماعی دارد و داستان آن درباره دو خانواده است که درگیر ماجراهایی می‌شوند، هفت قسمت از مجموعه نوشته شده و فکر می‌کنم تا پایان امسال درگیر نوشتن این فیلمنامه باشم.

وی ادامه داد: "جراحت" شباهتی به "رستگاران" ندارد، قصه آن در تهران می‌گذرد و روایتی اجتماعی از ماجراهای یک خانواده است اما مدل روایت و شکل قصه‌پردازی در این مجموعه دشوارتر از تجربه‌های قبلی است. این مجموعه احتمالا در شبکه سه تولید می‌شود.

نویسنده فیلمنامه "طاووس‌های بی‌پر" گفت: قصه‌های اجتماعی ممکن است تلخ باشند، زمانی که از واقعیت و زندگی روزمره صحبت می‌کنید نمی‌توانید تلخی‌ها و پلشتی‌ها را از قصه و سرنوشت شخصیت‌ها حذف کنید اما سعی می‌کنم در روایت "جراحت" این تلخی‌ها به شکل و اندازه‌ای نباشد که مخاطب را آزار بدهد.

این نویسنده گفت: با توجه به تولید کمدی‌های مبتذل در سینما ترجیح می‌دهم در تلویزیون فعالیت کنم، مجموعه خوبی مانند "شمس العماره" در تلویزیون تولید شده که طنزی ملیح و شیرین دارد، اما در سینما کمتر مجالی برای تجربه کردن این نوع طنز و کمدی می‌توان پیدا کرد.

وی ادامه داد: در ماههای اخیر به جز "بی‌پولی" و "درباره الی" سینمای ایران فیلم قابل قبولی نداشته و این وضعیت باعث می‌شود بیشتر سینماگران برای انجام کارهای حرفه‌ای و ماندگار به تلویزیون روی بیاورند.

کد مطلب 971194

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