وداع کیانفر با میراث مکتوب پس از پنج سال/ "آینه میراث" دوفصلنامه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع جمشید کیانفر سردبیر فصلنامه "آینه میراث" و معارفه حسن رضایی باغ‌بیدی به عنوان سردبیر جدید این فصلنامه با حضور استادان و پژوهشگران و نسخه شناسان در مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

در این مراسم اکبر ایرانی رئیس مرکز میراث مکتوب، ضمن برشمردن مشکلات این مرکز در نیمه اول سالی که گذشت و کمبود امکانات و بودجه‌ از اینکه اعتبار میراث مکتوب هنوز ابلاغ نشده و تا کنون از طریق مشارکت با نهادهایی همچون کتابخانه مجلس ادامه فعالیت داده و سبب شده که این مرکز در چاپ آثار مکتوب ایرانی و اسلامی بازنماند انتقاد کرد و ابراز امیدواری کرد کمک دولت و بودجه سالانه میراث مکتوب اختصاص یابد.

وی در ادامه با اظهار تأسف از وضعیت مدرک‌گرایانه در کشور از جمشید کیانفر به عنوان نمونه یک پژوهشگر و سردبیر دارای محاسن فراوان علمی و اخلاقی و دارای تعامل بالا با پژوهشگران یاد کرد و حضور او را یکی از دلایل موفقیت و رونق آینه میراث در طول پنج سال گذشته دانست.

ایرانی با اشاره به سلسله کتابهای رسائل (4 عنوان) و ضمائم آینه میراث (17 عنوان) و 33 شماره از گزارش میراث از آنها به‌ عنوان "مولود طاهر آینه میراث" یاد کرد و با اشاره به ماهنامه گزارش میراث و فصلنامه آینه میراث، از فعالیتهای چند ساله این مرکز به عنوان تلاشی برای تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی متمرکز در معرفی متون و نسخ خطی نام برد و از زحمات همکارانش سپاسگزاری کرد.

جمشید کیانفر هم در سخنانی کوتاه، ضمن اعلام دوفصلنامه شدن آینه میراث، قضاوت درباره آن را به عهده محققان گذاشت و ضمن تقدیر از همکارانش از منتقدان مشفق که سبب شدند تا این مجله از مسیر اصلی‌اش منحرف نشود سپاسگزاری کرد.

عبدالله انوار، نسخه‌شناس نیز در سخنانی با اشاره به کارآمدی کیانفر آخرین شماره آینه میراث را بسیار خوب ارزیابی کرد و اظهار امیدواری کرد که کار این مجله همچنان با قوت ادامه یابد.

مهدی محقق رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی هم مدیریت مرکز پژوهشی میراث مکتوب را با توجه به ارتقاء تا این مرحله از فعالیت و تولید آثار فاخر و با وجود همه مضایق و تنگناها موفق ارزیابی کرد.

وی علم‌دوستی، اخلاق حسنه، جلب و جذب علما و فضلای کشور و خلوص را از مزیتهای مدیر عامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب برشمرد و ضمن تجلیل از تلاشهای کیانفر در آینه میراث رضایی باغ‌بیدی سردبیر تازه این دوفصلنامه را از چهره‌های علمی درخشان کشور با داشتن حجم بالای مقالات پژوهشی در نشریات داخلی و خارجی دانست.

عبدالکریم جربزه‌دار مدیر انتشارات اساطیر هم با تمجید از کیانفر آغاز دوره سوم آینه میراث را با حضور رضایی باغ بیدی، دورانی پربار ارزیابی کرد و گفت: ایشان از امیدهای دنیای ایرانشناسی و علم است و امیدوارم کیانفر از این فرصت مغتنم استفاده کند و کارهای عقب‌افتاده در بحث تصحیح نسخ را پیگیری کند.

حسن انوشه هم از کیانفر به عنوان یک صاحب سبک در تصحیح نسخ یاد کرد و کارنامه فرهنگی او را درخشان ارزیابی کرد.

رضایی باغ بیدی سردبیر تازه آینه میراث نیز ادامه کار را در این دوفصلنامه به همان سبک سابق مورد تأکید قرار داد و رویکرد جدی به میراث مکتوب دوران باستان و توجه به ارتباط این میراث با میراث مکتوب اسلامی را نیز جزو دستور کار آینه میراث اعلام کرد.

حسن رضایی باغ بیدی متولد 1345 دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی از دانشگاه تهران، دانشیار گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه تهران و مدیر بخش ایران‌شناسی و عضو شورای عالی علمی مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی است.

این مراسم با یادی از علی رفیعی علامرودشتی سردبیر نخستین شماره‌های آینه میراث و آرزوی شفاء برای او که این روزها در بستر بیماری سختی است و با تقدیر از جمشید کیانفر پایان یافت.

در این مراسم عبدالله انوار، علی‌اشرف صادقی، مهدی محقق، محمدگلبن، حسن انوشه، محمود عابدی، حامد صدقی، توفیق سبحانی، غلامرضا جمشید‌نژاد اول، محسن جعفری مذهب، و محمدحسین ساکت حضور داشتند.