نبرد شالکه و هامبورگ به تساوی کشید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال شالکه دیشب در حالی که میزبان هامبورگ بود با نتیجه مساوی 3 بر 3 مقابل این تیم متوقف شد. کوین کورانی (50 و 90) و اشمیتز (62) گل های شالکه را به ثمر رساندند و برای تیم هامبورگ برگ (26 و 80) و تروخفسکی (45) گلزنی کردند. "روزنهال" از تیم هامبورگ در دقیقه 61 این دیدار از زمین اخراج شد.

بوخوم در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته مقابل میهمان خود با نتیجه 4 بر یک شکست خورد. سستاک در دقیقه اول بازی، بوخوم را پیش انداخت اما هانت (9)، مارین (32)، بروفسکی (76) و اوزیل (90) گل های برمن را به ثمر رساندند. وحید هاشمیان از دقیقه 63 این دیدار به جای کلیموویچ وارد میدان شد.

دیدار تیم های هرتابرلین و ولفسبورگ هم با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

جدول رده بندی:

1- بایرلورکوزن 22 امتیاز(تفاضل گل 13+)

2- هامبورگ 22 امتیاز (تفاضل گل 12+)

3- وردربرمن 21 امتیاز

4- شالکه 20 امتیاز

5- بایرن مونیخ 18 امتیاز

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16- نورنبرگ 8 امتیاز

17- بوخوم 8 امتیاز

18- هرتابرلین 4 امتیاز