نبرد شالکه و هامبورگ به تساوی کشید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال شالکه دیشب در حالی که میزبان هامبورگ بود با نتیجه مساوی 3 بر 3 مقابل این تیم متوقف شد. کوین کورانی (50 و 90) و اشمیتز (62) گل های شالکه را به ثمر رساندند و برای تیم هامبورگ برگ (26 و 80) و تروخفسکی (45) گلزنی کردند. "روزنهال" از تیم هامبورگ در دقیقه 61 این دیدار از زمین اخراج شد.
بوخوم در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته مقابل میهمان خود با نتیجه 4 بر یک شکست خورد. سستاک در دقیقه اول بازی، بوخوم را پیش انداخت اما هانت (9)، مارین (32)، بروفسکی (76) و اوزیل (90) گل های برمن را به ثمر رساندند. وحید هاشمیان از دقیقه 63 این دیدار به جای کلیموویچ وارد میدان شد.
دیدار تیم های هرتابرلین و ولفسبورگ هم با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.
جدول رده بندی:
1- بایرلورکوزن 22 امتیاز(تفاضل گل 13+)
2- هامبورگ 22 امتیاز (تفاضل گل 12+)
3- وردربرمن 21 امتیاز
4- شالکه 20 امتیاز
5- بایرن مونیخ 18 امتیاز
------------------------
16- نورنبرگ 8 امتیاز
17- بوخوم 8 امتیاز
18- هرتابرلین 4 امتیاز
نظر شما