به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته در غرفه خبرگزاری مهر عبدالرضا کاهانی نویسنده و کارگردان فیلمهای سینمایی "آدم"، "آن جا"، "بیست"، "هیچ" و مهتاب کرامتی بازیگر سینما و سفیر حسن نیت یونیسف در ایران در نشستی با حضور خبرنگاران به سوالات آنها پاسخ دادند.
در ابتدا عبدالرضا کاهانی درباره حضورهای بینالمللی فیلم "بیست" گفت: من از افتخارات بینالملی این فیلم خوشحال هستم. "بیست" تا کنون در جشنوارههای مختلف خارجی حضور داشته و در آینده نیز این نمایشها ادامه دارد. جا دارد از محمد اطبایی پخشکننده بینالمللی این فیلم تشکر و قدردانی کنم که انتخابهای مناسبی انجام میدهند.
وی افزود: "بیست" هم اکنون در بخش رقابتی جشنواره سائوپولو حضور دارد و در روزهای آینده در جشنواره بینالمللی مومبای هند به نمایش درمیآید. البته پس از آن نیز در فستیوال دمشق که در سوریه برگزار میشود، حضور خواهد داشت.
کاهانی درباره انتخاب این فیلم در لیست نهایی برای معرفی نماینده ایران به اسکار عنوان کرد: من فکر میکنم بهترین انتخاب "درباره الی" بود. زیرا افکار عمومی روی این فیلم است و برای اصغر فرهادی دوست و همکار عزیزم که آثارش را بسیار دوست دارم آرزوی موفقیت میکنم و از توجه به فیلم "بیست" نیز سپاسگذارم.
در ادامه مهتاب کرامتی بازیگر این فیلم گفت: اولین سفر بینالمللی من با کاهانی برای نمایش فیلم "آدم" بود که متاسفانه در ایران امکان اکران پیدا نکرده است. امیدوام فیلم در ایران دیده شود این فیلم که در جشنوارههای خارجی مورد توجه قرار گرفته میتواند برای مخاطب جذاب باشد. من افتخار داشتم در فیلم "بیست" هم در خدمت ایشان باشم. هر جشنوارهای که فیلم "بیست" را انتخاب میکند برای من و دوستانم باعث خوشحالی است.
وی ادامه داد: اگر بتوانم قطعا برای نمایش فیلم در جشنوارههای خارجی حضور پیدا میکنم. آخرین همراهی من با کاهانی به جشنواره کارلووی واری برمیگردد که جایزه ویژه هیئت داوران نصیب این فیلم شد. البته کاهانی هم درگیر کار هستند و من نیز در پروژههای دیگری همکاری میکنم. امیدوام بتوانم در جشنواره هایی که امروز اعلام کردند، حضور پیدا کنم.
کرامتی درباره فعالیتهای اخیر خود گفت: در سال جدید در فیلم "آدمکش" رضا کریمی به همراه بهرام رادان، حامد بهداد و...همکاری داشتم. که هفته گذشته با سفری به شمال فیلمبرداری آن به پایان رسید. البته من دغدغه دیگری نیز دارم که همکاری با یونیسف است و به تازگی به همین منظور سفری به لبنان داشتیم. در حال حاضر در فیلم دیگری همکاری میکنم که چند روز آینده خبر آن اعلام میشود. این فیلم در ادامه کارهایی است که به علاقه ذاتی من برمیگردد.
کاهانی در ادامه این نشست درباره ساخت فیلم "هیچ" عنوان کرد: ما در این فیلم مانند یک خانواده کنار هم زندگی کردیم و همدیگر را دوست داشتیم و همه با هم فیلم را ساختیم. هیچ فاصلهای بین ما نبود و همه برای یک هدف تلاش کردیم. امیدوارم حاصل این فیلم مورد توجه قرار گیرد، زیرا همه ما برای کیفیت هنری و فنی آن تلاش کردیم.
وی درباره مراحل فنی و حضور فیلم در جشنواره فجر افزود: در حال حاضر حدود 50 درصد تدوین "هیچ" توسط شیما منفرد به پایان رسیده است و جهانگیر میرشکاری که صدابردار این فیلم بوده، صداگذاری را آغاز میکند. در حال حاضر به شکل طبیعی کارهای فیلم را انجام میدهیم و هر زمانی که فیلم آماده نمایش شد، با توجه به مناسبتهای که وجود دارد، برای اکران آن تصمیمگیری میکنیم. فعلا فقط به تمام شدن "هیچ" فکر میکنم و هدفم ارائه اثری با کیفیت است.
در ادامه پس از صحبتهای مهتاب کرامتی درباره فعالیتهای خود در یونیسف، عبدالرضا کاهانی درباره اجرای تئاتر گفت: من هنوز در این ارتباط با خانم کرامتی صحبت نکردم. من فارغ التحصیل تئاتر هستم و قبلا نیز در این حوزه فعالیت داشتم. دوست دارم بعد از چهار فیلمی که در سینما ساختهایم یک کار تئاتر انجام دهم تا روحیهام عوض شود.
وی ادامه داد: من معتقدم در تئاتر میتوانم چیزهای جدید یاد بگیرم. مثل بازیگران که باید در تئاتر پخته شوند و بعد به سینما بیایند. این اتفاق میتواند برای کارگردانها بیفتد. امیدوارم با صحبتهایی که شده بتوانم سال آینده کار تئاتر انجام دهم. هنوز ایدهای ندارم. بعد از اینکه همه چیز نهایی شود، درباره آن صحبت میکنم.
مهتاب کرامتی نیز درباره بازی در تئاترعنوان کرد: من سال 80 تا 81 حدود یک سال در صحنه تئاتر بازی کردم. تجربه لذت بخشی بود و فکر میکنم از نظر بازیگری خیلی به من کمک کرد. من همیشه به این موضوع فکر میکردم و مترصد این اتفاق بودم. امیدوارم این کار صورت بگیرد و من بتوانم با کاهای که پیش از این نیز همکاری داشتهام، دوباره به صحنه تئاتر برگردم.
وی افزود: من در حال حاضر هیجانزده هستم . قبل از اینکه به اینجا بیاییم به کاهانی گفتم کاش کار متفاوتی انجام دهیم که حالمان بهتر شود. اجرای این تئاتر به من روحیه خوبی میدهد. امیدوارم در حد یک خبر نباشد و شرایط آن فراهم شود.
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