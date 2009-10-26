اسطوره فوتبال آذربایجان تجلیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز اعلام کرد: به پاس خدمات ارزنده این بازیکن بزرگ فوتبال که سالها در عرصه ملی و بین المللی توانسته است افتخارات شایانی برای ایران بدست آورد از این بازیکن بزرگ تقدیر بعمل خواهد آمد.

شایان ذکر است این بازیکن تبریزی سالهای دور تیم تراکتورسازی سالهاست به عنوان کاپیتان تیم فوتبال پیروزی تهران توپ می زند.

کریم باقری گلزن ترین هافبک فوتبال کشورمان نخستین بازی ملی اش را همانند دایی در 1372 برابر پاکستان در جام اکو برگزار کرد. کریم باقری همچنین در آن دیدار نخستین گل ملی اش را در حالی که تنها 19 سال سن داشت، به ثمر رساند.

وی پس از هشت سال و 5 ماه و 9 روز (3079 روز) حضور خود در تیم ملی و ثبت رکورد 80 بازی و 47 گل ملی، بعد از آخرین دیدار ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی 2002) مسابقه برگشت ایران با ایرلند در مرحله پلی آف جام جهانی) در روز 24 آبانماه سال 1380 و در حالی که 27 سال و 268 روز سن داشت، در کمال تعجب تصمیم گرفت خداحافظی زودهنگامی با فوتبال ملی داشته باشد.

زیدان فوتبال آسیا، پس از شش سال و 11 ماه و 24 روز(2549) دوری از تیم ملی بالاخره تصمیم گرفت به فوتبال ملی بازگردد و در دیدار دوستانه ایران برابر قطر در تاریخ 19 آبانماه 1387 برای تیم کشورمان به میدان رفت.

این در حالی است که اگر باقری به بازی های ملی اش ادامه می داد می توانست از نظر بازی و گل ملی در جایگاه های بالای رده بندی های آماری جهانی قرار بگیرد زیرا در آن سال ها میانگین گل زده اش در هر بازی معدل 59/0 گل در هر بازی بوده است.

وی در دوران بازیگری اش در تیم های تراکتورسازی تبریز، کشاورز تهران، پرسپولیس تهران، آرمینیا بیله‌فلد آلمان، النصر امارات، چارلتون انگلیس، السد قطر و پرسپولیس تهران به میدان رفت.

گفتنی است کریم باقری اعلام کرده است که به دلیل "سرماخوردگی" امروز در مقابل تیم اسبق خود به میدان نمی رود.