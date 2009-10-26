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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۵۴

خبرنگاران خبرگزاریهای بوشهر بیمه می شوند

خبرنگاران خبرگزاریهای بوشهر بیمه می شوند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی استان بوشهر گفت: با تلاش و همکاری مسئولان ذیربط سعی خواهد شد تا پایان سال جاری خبرنگاران سایت‌های محلی و خبرگزاری های استان بوشهر بیمه شوند.

غلامحسین ستوده خود در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با بیان اینکه تحقق این مهم در دستور کار این سازمان قرار گرفته است، افزود: در سال گذشته، بیمه خبرنگاران رسانه‌ های نوشتاری را پیگیری کردیم و در حال حاضر از هر هفته ‌نامه استان، پنج نفر بیمه شده اصلی زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.

وی اظهار داشت: خبرنگاران زحمات بسیار زیادی برای پیشرفت و توسعه استان متحمل می‌شوند و باید با فراهم کردن تسهیلات لازم به نوعی این زحمات را پاسخ دهیم.

مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان بوشهر گفت: در حال حاضر بالغ بر 218 هزار بیمه شده اصلی زیرپوشش سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر قرار دارند، ضمن اینکه حدود 11 هزار نفر مستمری بگیر نیز زیرپوشش این سازمان هستند و از مزایای آن برخوردارند.

ستوده ‌خو افزود: تامین اجتماعی استان بوشهر خدمات بسیار خوبی را ارائه کرده و حدود 25 درصد جمعیت استان بوشهر از بیمه‌ شدگان اصلی این سازمان هستند، ضمن اینکه 75 درصد جمعیت استان بوشهر نیز به طور غیرمستقیم زیرپوشش این سازمان قرار دارند و از دفترچه ‌های تامین اجتماعی و سایر خدمات سازمان استفاده می‌ کنند.

کد مطلب 971202

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