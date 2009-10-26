جلوی خدشه به میراث فرهنگی را می گیرم/بی اعتمادی مردم به پرونده مترو

علیرضا ذاکر اصفهانی در حاشیه جلسه شورای اداری استان در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه آیا جوانب مختلف آسیبهای متروی اصفهان به سی و سه پل بررسی شده یا خبر، اظهار داشت: این موضوع مقوله تخصصی است که نمی‌توان در خصوص آن جواب داد و نیاز به بررسی دارد.

وی به مردم اطمینان داد که با فرض وارد شدن خدشه به میراث فرهنگی اقدامات لازم را برای جلوگیری از آن انجام خواهد داد چرا که ارزش میراث فرهنگی بسیار زیاد است.

ذاکر همچنین در خصوص اینکه تا کنون در این عرصه چه اقداماتی را انجام داده با اشاره به اینکه انتصاب وی جدیدا انجام شده و تراکم کارها بسیار است، گفت: به زودی این امر را در برنامه کاری خود قرار خواهم داد و این موضوع را یکی از اولویت‌های برنامه کاری خود قرار داده‌ام.

وی تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر مردم به گفته‌های مسئولان بی اعتماد شده و رسانه‌ها نیز این فضا را تشدید می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به اینکه اکنون پرونده مترو اصفهان بسیار پیچیده شده و اطلاعات موجود در خصوص آن نیز بسیار محدود است، افزود: ‌این امر نیز نیاز به اطلاع رسانی دارد تا مردم نیز از وقایع در این عرصه مطلع شوند.

ذاکر اصفهانی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در خصوص اختصاص بودجه جدید به اصفهان برای مدیریت امداد رسانی به پایتخت در صورت وقوع زلزله در تهران اظهار داشت: این تصمیم با توجه به استعداد و امکانات بالقوه اصفهان اخذ شده و به معنای اختصاص بودجه جدید به این استان نیست.

وی ادامه داد: با توجه به تعداد تخت‌های بیمارستانی اصفهان، پادگان‌های متعد نظامی و انتظامی که آمادگی دارند در زمان بحران امکانات لجستیک خویش را بکار گیرند و سایر توانمندی‌های استان، هیچ بودجه جدیدی پیش بینی نشده البته نظر به وظایف جدید محول شده اختصاص آن قابل پیگیری است.