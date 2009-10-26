27 هزار کودک بوشهری تحت پوشش طرح پیشگیری از تنبلی چشم قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حسین اسدی راد صبح دوشنبه در جمع شماری از خبرنگاران افزود: این طرح در 613 پایگاه و مرکز سنجش بینایی استان بوشهر اجرا و بیشتر پایگاه ها در مهدهای کودک و مدارس شهر و روستای استان است.

وی با بیان اینکه طرح یادشده تا پایان آبان ماه ادامه دارد، اظهار داشت: طرح تنبلی چشم در سه مرحله اجرا می‌ شود که مرحله اول غربالگری اولیه است که در مهدهای کودک، مدارس و مراکز بهداشتی توسط معلمان، مربیان و بهورزان انجام می‌ شود.

معاون پیشگیری بهزیستی استان بوشهر اضافه کرد: کسانی که در مرحله اول مشکوک به اختلالات بینایی هستند به بینایی سنج ‌ها معرفی و در این مرحله نیز درصورتی که مشکل این کودکان بسیار حاد تشخیص داده شد به متخصصان چشم پزشک ارجاع داده می‌ شوند.

اسدی راد گفت: جهت اجرای این ظرح 697 نفر مشارکت داشته و پیش بینی می شود همانند سال های گذشته 82 درصد از کودکان و خردسالان استان به مراکز اجرای طرح یاد شده مراجعه کنند.

وی یادآور شد: در سال گذشته از جمعیت 26 هزار کودک زیر پوشش 22 هزار و 780 کودک به پایگاه ‌های این طرح مراجعه کردند که 267 نفر از آنان دچار تنبلی چشم و 780 نفر دچار عیوب انکساری و اختلالات فیزیولوژیکی بینایی بودند.