جوامع مسلمان و مسیحی ایتالیا روز "گفتگو" را برگزار می‌کنند

اعضای جوامع مسلمان و مسیحی سراسر ایتالیا روز 27 اکتبر ( 5 آبان) ماه را به روز گفتگو اختصاص داده‌اند و قرار است ابتکار عملهای مختلفی با محوریت "گفتگو" انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ای کی آی، این ابتکار عمل از سوی مجله مسیحی آنلاین "آی دیالوگ" انجام می شود و مورد حمایت گروهها و انجمنهای اسلامی و مسیحی قرار دارد.

مجموعه گفتگوها، کنسرتهای موسیقی و بحثهای متنوع با هدف بهبود گفتگوی بین دینی و درک دوجانبه در شهرهای مختلف ایتالیا به منظور تحقق اهداف این ابتکار عمل که امسال هشتمین سال خود را سپری می کند، در این روز برگزار خواهد شد.

سه رویداد در شهر رم پایتخت ایتالیا برای گرامیداشت گفتگوی دینی برگزار می شود که در میان آنها می توان به برنامه ای اشاره کرد که قرار است در پارلمان این کشور برگزار شود. همچنین رویدادهایی در شهر میلان و شهرهای ناپل کاسرتا و آولینو برگزار می شود.

ائتلاف اسلامی ایتالیا مستقر در میلان، بنیاد خیریه امداد اسلامی و گروه‌های مسیحی چون انجمن ویتولی، جامعه مسیحیان پینرولو در شهر تورین و شورای کلیساهای مسیحی در ترینتو در شمال ایتالیا از جمله گروههای شرکت کننده در این گفتگوها هستند.

پاتریاک مسکو: یونسکو با جوامع دینی همکاری کند

رهبر معنوی کلیسای ارتدکس روسیه طی پیامبی به مناسبت انتصاب مدیرکل جدید یونسکو خواستار همکاری این سازمان با جوامع سنتی و دینی شد.

پاتریاک کریل اول در نامه ای به ایرینا بوکووا که به عنوان دبیرکل یونسکو انتخاب شده گفت: یونسکو نقش ویژه ای در فعالیت در راستای صلح میان تمدنها و برای احترام متقابل براساس پایه های ارزشهای اخلاقی مشترک میان پیروان ادیان جهان ایفا می کند.

در ادامه این نامه از سوی دپارتمان روابط خارجی کلیسای ارتدکس روسیه منتشر شده آمده است: این اهداف قابل دسترسی است و تنها شرط آن تعامل سازنده میان یونسکو و جوامع سنتی دینی است که می تواند در رابطه با سهم آنها در دستاوردهای فرهنگی و آمورزشی سازمانها و گفتگوی میان فرهنگها و ادیان نیز مورد تأکید قرار گیرد.

کلیسای ارتدکس روسیه بر اهمیت مبارزه جوانان با فساد اخلاقی تأکید کرد

فقدان وحدت میان جوانان کلیسای ارتدکس روسیه نگرانی برای مقر پاتریاک کلیسای ارتدکس روسیه ایجاد کرده است، اما کارشناسان این کلیسا اعتقاد دارند جوانان دیندار نباید برای مقابله و به چالش کشیدن فسق و فجور تردید به خود راه دهند و باید در احیای اخلاق در روسیه مؤثر باشند.

اسقف اعظم سولد چپلین رئیس دپارتمان کلیسا و روابط جامعه در کنگره جوان ارتدکس منطقه مرکزی فدرال که در شهر ته‍‌‌ ور برگزار شد گفت: جوان ارتدکس امروز آشفته است، از سلامتی کامل برخوردار نیست و بر زندگی دینی خود متمرکز نشده است.

وی از جوانان دیندار خواست عامل حقیقی احیای اخلاق در روسیه باشند و سازمانهای دینی جوانان نیروی حقیقی در سیاسی، اقتصاد، اجرای قانون، فرهنگ و رسانه قلمداد شوند.

این شخصیت دینی کلیسای ارتدکس روسیه تصریح کرد: آزمایش میزان تأثیر سازمانهای دینی جوانان کار ساده‌ای است. اگر در منطقه کلیسایی آنها هر نوع مواد مخدر و یا فسادی میان جوانان مشاهده شود مشخص می‌شود که تأثیرگذاری آنها بسیار اندک است. زمانی که این فساد از جامعه پاک نشود سازمانهای دینی جوانان ارتدکس ناکارآمد باقی خواهند ماند.

طراحی رافائل پیش از انجام نقاشی دیواری واتیکان به مزایده گذاشته می‌شود

حراج کریستی قرار است طرحی از رافائل سانزیو نقاش ایتالیایی را در ماه دسامبر(آذر) به مزایده بگذارد که به عنوان طرح تمرینی پیش از نقاشی یک دیوار در واتیکان کشیده بود.

تخمین زده شده است این نقاشی اثر رافائل سانزیو نقاش قرن نوزدهمی روز 8 دسامبر (17 آذر) با قیمتی حدود 12 تا 16 میلیون پوند ( 20 تا 26 میلیون دلار) به فروش برسد.

رکورد کنونی فروش یک طراحی 8/1 میلیون پوند است برای طرح " مسیح برخاسته" اثر میکل آنژ در سال 2002 و " اسب و سوارکار" اثر لئوناردو داوینچی که در سال 2001 پرداخت شده است.

طراحی رافائل نقشی از مجموعه چهار نقاشی دیواری در واتیکان است که دستور آن از سوی پاپ جولیوس دوم صادر شد و بین سالهای 1508 و 1511 اجرا شد.

حراج کریستی اعلام کرد که این مجموعه نقاشی‌ها به عنوان بزرگترین شاهکار این هنرمند به شمار می‌رود.

در سال 1508 رافائل به رم فراخوانده شد و از وی خواسته شد که این نقاشی دیواری‌ها را درحالی که میکل آنژ مشغول نقاشی روی سقف کلیسای کوچک سیستین بود، انجام دهد.

در حراج روز 17 دسامبر قرار است نقاشی "پرتره یک مرد، تصویر نیم تنه مردی که دست به کمر زده " اثر رمبرانت نقاش هلندی نیز با قیمتی حدود 25 میلیون پوند و نقاشی " سنت جان" اثر دامنیکو زامپیری نقاش ایتالیایی با قیمتی حدود 7 تا 10 میلیون نیز به مزایده گذاشته شوند.

پیوستن انگلیکنها به کلیسای کاتولیک با حفظ هویت انگلیکن تصویب شد

پاپ بندیکت شانزدهم ساختار جدید کلیسایی را برای انگلیکنهایی تصویب کرده که خواستار ملحق شدن به کلیسای کاتولیک روم هستند.

کاردینال جوزف لوادا، رئیس کنگره تعالیم و ایمان واتیکان روز سه‌شنبه 28 مهر ماه اظهار داشت که این راهکار حقوقی جدید کلیسا فرآیند پیوستن انگلیکنها به کلیسای کاتولیک با حفظ هویت انگیکن و برخی از سنتهای عبادی خود را تسهیل کرده است.

کاردینال لوادا اظهار داشت: این راهبرد جدید در پاسخ به درخواستهای بسیاری که طی سالها از سوی انگلیکنها از واتیکان مطرح شده تدوین شده است. بسیاری از انگلیکنها پس از انتصاب زنان اسقف در کلیسا تهدید به ترک کلیسا و پیوستن به کلیسای کاتولیک روم کرده‌اند.

انتخاب آزادانه اسقفهای همجنسگرا و برگزاری مراسم ازدواج همجنسگرایان در کلیسای انگلیکن با 77 میلیون نفر پیرو به یکی از موضوعات جنجال‌برانگیز این کلیسا تبدیل شده و شکافها و جدایی‌های بسیاری در این کلیسا ایجاد کرده است.

نمایشگاهی از آثار مقدس در هندوستان برگزار می‌شود

نمایشگاهی از آثار مقدس متعق به بودا بنیانگذار آئین بودیسم و دو نفر از یاران وی در ماه نوامبر ( آبان‌ماه) در شمال بنگال در هندوستان برگزار می‌شود.

این نمایشگاه که دربرگیرنده بقایای جسد بودا و دونفر از پیروان وی است ، قرار بود ابتدا در ماه ژوئیه برگزار شود اما در نتیجه شرایط سیاسی نامطلوب و با تصمیم کمیته دارما چاکرا به تعویق افتاد.

این نمایشگاه قرار است در منطقه دارجیلینگ طی روزهای 7 تا 9 نوامبر( 16 تا 18 آبان ماه) و در روزهای 11 تا 13 نوامبر (20 تا 22 آبان ماه) در سیلیگوری برگزار شود.

کمیته دارما چاکرا اعلام کرده است که این نمایشگاه فرصت خوبی برای خانواده‌های بودائی کم در آمد است که نمی‌توانند به بود گایا سفر کنند تا در این نیایشگاه دعا کنند.

بود گایا شهری در ایالت بیهار هندوستان است و از آنجا که بودا در این شهر به نیروانا( روشنگری) دست یافت به شهرت رسیده است.

برای بودائیان شهر بودگایا مهمترین محل از اماکن اصلی چهارگانه زیارتی است که به زندگی بودا مرتبط است. از دیگر اماکن زیارتی می‌توان به کوشیناگار، لومبینی و سارانت نام اشاره کرد.

شهر بودگایا در سال 2002 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد.

نخستین سیک با حفظ التزامات هویت دینی وارد ارتش ایالات متحده شد

ارتش ایالات متحده پس از مناقشات بسیار و تلاشهای جامعه سیک نخستین سرباز سیک را بدون مطرح کردن درخواستی مبنی بر برداشتن دستار یا کوتاه کردن موی وی به خدمت گرفته است.

ائتلاف سیک به عنوان سازمان حمایت از حقوق مدنی سیکها در ایالات متحده از این اقدام ارتش ایالات متحده مبنی بر به خدمت گرفتن سروان کمالجیت سینگ کلاسی که روز جمعه اول آبان ماه صورت گرفت استقبال کرد اما نسبت به تصمیم ارتش مبنی بر اعمال سیاست به خدمت گرفتن سیکهای مجرد ابراز نگرانی کرد.

این گروه حمایت از حقوق مدنی به رغم آنکه اظهار داشت در سیاستهای کلی ارتش تغییر ایجادی نشده از ابراز تمایل ارتش ایالات متحده مبنی بر بررسی سیاست عمومی خود در راستای به خدمت گرفتن سیکها ابراز مسرت کرد.

سروان کمالجیت سینگ کلاسی به عنوان یک پزشک و سروان تاجدیپ سینگ راتان به عنوان یک دندانپزشک چندین سال پیش برای پیوستن به بورسیه پزشکی ارتش به خدمت گرفته شدند، این دو طی برنامه چهار ساله دستار خود را که بخشی از هویت سیک آنها را تشکیل داده و از واجبات آئین سیک برای مردان به شمار می‌رود حفظ کردند و حتی مدتی در تسهیلات پزشکی ارتش فعالیت کردند.

پس از اتمام این دوره از آنها خواسته شد که دستار را برداسته و موها و ریش خود را کوتاه کنند تا بتوانند به کار ادامه دهند. این درحالی است که آنها ترجیح دادند هویت دینی خود را حفظ کنند و از ارتش دور بمانند.

به دنبال تلاشهای سازمانها و فعالان پیرو آئین سیک و درخواست شخصیتهای برجسته کنگره از ارتش شرایط جدید برای پیروان آئین سیک به وجود آمده است تا آنها بتوانند علاوه بر حفظ هویت دینی به عنوان جزئی از جامعه از حقوق مساوی با سایرین برخوردار شوند.

لاماهای بودایی برای سفر دالایی‌لاما به شهرمرزی هند و چین دعا می‌کنند

رهبر معنوی بودائیان تبت قرار است هشتم نوامبر(17 آبان ماه) از معبد تاوانگ در ایالت آروناپرداش دیدار کند، درحالی که این ایالت با چین هم مرز است و مخالفتهای چین هم پیشاپیش با این دیدار ابراز شده، 400 لاما مراسم ویژه نیایشی روزانه برگزار می‌کنند تا این دیدار به‌خوبی برگزار شود.

تی چی رینپوش از رهبران ارشد معنوی بودیست که عضو سابق حزب حاکم در کنگره آروناپرداش بوده اظهار داشت: مقدمات به طورکامل در جریان است تا از دالایی لاما در معبد تاوانگ استقبال کرده و اطمینان حاصل کنیم که این سفر برای منطقه امن و صلح آمیز خواهد بود. این سفر و اقامت چهار روزه د الایی لاما کاملاً دینی خواهد بود و وی قصد دارد در این اقامت سخنرانی‌های معنوی را برای پیروان خود ایراد کند.

انتظار می‌رود که دالایی لاما در جریان این سفر یک بیمارستان فوق تخصصی را در تاوان افتتاح کند. دالایی‌لاما در سال 1959 پس از اشغال نظامی تبت توسط نیروهای کمونیست چین، به دنبال یک قیام ناموفق از طریق ایالت آرونا پرداش وارد هندوستان شد. دالایی‌لاما قرار است پیش از سفر به مرکز ایالت از شهرهای مجاور هم دیدن کند، این سفر روز 15 نوامبر( 24 آبان ماه) خاتمه می‌یابد.

چین اخیراً با درخواست از هندوستان مبنی بر ممانعت از سفر دالایی لاما به ایالت آروناپرداش به ایجاد یک مناقشه جدید پرداخت. این درحالی است که نخست وزیر ایالت آروناپرداش اظهار داشته است که دلیلی وجود ندارد که چین بخواهد دالایی‌لاما را از این سفر منع کند چرا که این ایالت بخشی از هندوستان محسوب می‌شود. ایالت کوهستانی آروناپرداش مرز مشترکی به طول 1030 کیلومتر با چین دارد.