خالق "پدربزرگ مردنی" مرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، بنا به گفته دختر این نویسنده وی پس از تحمل روزها بیماری به خاطر تومور مغزی سرانجام در منزلش جان سپرد.

میزر که بیش از 30 کتاب در کارنامه خود داشت اغلب به موضوعاتی پیرامون مشکلات جوانان و داستانهای اضطراب‌آور روی می‌آورد و همین عنصر تعلیق راز استقبال از آثارش محسوب می‌شد.

آثار میزر تا کنون به صورت گسترده‌ای با ستایش منتقدان مواجه شده ‌است و هوشیاری روانی در آفرینش، ایجاد شخصیتهای باور‌پذیر و ساختار درست داستانهایش را ستوده‌اند.

در مصاحبه‌ای که میزر در سال 1988 با نشریه "پست استاندارد" انجام داد عنوان کرد: اگر چه امیدوارم که خوانندگان با خواندن آثار من شاید جنبه‌های اخلاقی هم بیابند اما من موعظه‌گر نیستم و فقط داستانم را می‌گویم.

از رمانهای معروف این نویسنده می‌توان به "پس از باران"، "خویشاوندی با مصائبش" و "پدربزرگ مردنی" (برنده جایزه انجمن کتابداران آمریکا در سال 1988) و "پدر بزرگ و نوه" (فینالیست جایزه کتاب ملی 1974) اشاره کرد.

داستان کوتاه "در یک چشم به هم زدن" از میزر درمجموعه داستان "وقتی همسن تو بودم" (مجموعه‌ داستانی از نویسندگان مختلف) با گردآوری " ایمی اهرلیچ" به وسیله علی خزاعی‌فر و مینا روانسالار به فارسی ترجمه شده و از سوی انتشارات "کتاب باران" وابسته به انتشارات چشمه منتشر شده ‌است.