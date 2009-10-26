ریزش 30 درصدی متقاضیان حج در خراسان رضوی / اولین گروه 11 آبان اعزام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسعود مجردی صبح دوشنبه در دیدار با استاندار خراسان رضوی در گزارشی از روند برنامه های مربوط به اعزام حجاج خراسان رضوی به عربستان صعودی گفت: در سال جاری پس از ریزش 30 درصدی متقاضیان بر اثر آنفوالانزای نوع A بیش از هفت هزار و 500 نفر به حج تمتع اعزام خواهند شد.

مدیرکل حج و زیارت خراسان رضوی با اشاره به رتبه دوم خراسان رضوی در عرصه های مختلف زیارتی از جمله حج، عتبات عالیات و سوریه در کشور ادامه داد: نخستین پرواز حامل حجاج خراسان رضوی ساعت 8 صبح 11 آبان ماه مشهد را به مقصد مدینه ترک خواهد کرد.

مجردی به بیان اقدامات صورت گرفته در خراسان رضوی و عربستان صعودی برای کنترل و عدم شیوع بیماری آنفولانزای نوع A در ایام حج تمتع پرداخت و افزود: همه امکانات برای برگزاری مراسمی باشکوه در ایام حج تمتع فراهم شده است



استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: مدیران کاروان های حج تمتع به روحانیون کاروان ها در کاهش فضای غیر عبادت در ایام حج تمتع کمک کنند.

محمود صلاحی افزود: مسئولان برگزاری حج تمتع باید با ایجاد شرایط و فضای ویژه، تاثیرگذاری بر روی حجاج را به گونه ای افزایش دهند که پس از بازگشت به شهرهایشان، منشا تاثیر بر روی دیگران باشند.

وی حضور برادران شیعه و اهل تسنن در کنار هم در ایام و اعمال حج تمتع را جلوه زیبا از وحدت و همدلی میان مسلمانان دانست و گفت: این وحدت و همدلی میان حجاج خراسان رضوی می تواند الگوی تمام مسلمانان جهان باشد.

استاندار خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد با همت همه دست اندرکاران و همکاری حجاج، امسال شاهد برگزاری مراسمی باشکوه نمادی از وحدت میان مسلمانان باشیم که تن استکبار جهانی را به لرزه درآورد و موجب خشنودی خداوند متعال و امام زمان (عج) شود.