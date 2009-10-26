احمدی نژاد به برزیل می رود/ رژیم صهیونیستی در ضعیف ترین موقعیت است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی صبح امروز دوشنبه در حاشیه نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها که در مصلی تهران برقرار است در کنفرانسی مطبوعاتی به سئوالات رسانه های خارجی شرکت کننده در این نمایشگاه پاسخ داد.

متکی در پاسخ به سئوال خبرنگار لبنانی که پرسید آیا جمهوری اسلامی ایران در تعیین کابینه لبنان نقش دارد، گفت: از اجماع گروههای لبنانی حمایت می کنیم و در موضوعات مربوط به حل مشکلات یا تصمیم های سیاسی و دولت سازی، ملت ها باید تصمیم گیری کنند.

این خبرنگار لبنانی در سئوال دیگری پرسید آیا ایران از سعد حریری برای سفر به تهران دعوت کرده است که وزیر خارجه کشورمان در پاسخ گفت: در دو ملاقاتی که با حریری داشته ام مسائل گوناگونی را با ایشان مطرح کرده ام و یکی از این موضوعات دعوت از وی برای سفر به ایران است و این دعوت به قوت خود باقی است و امیدواریم در فرصت مناسب انجام شود.

خبرنگار البیرق لبنان در سئوال دیگر خود پرسید آیا این احتمال را می دهید که رژیم صهیونیستی بار دیگر به لبنان حمله کند و واکنش ایران به حمله این رژیم به تاسیسات اتمی خود چه خواهد بود که متکی در این خصوص تصریح کرد: ما رژیم صهیونیستی را در برهه کنونی در ضعیف ترین وضعیت خود می دانیم و این رژیم در حوزه سیاسی، منطقه ای و بین المللی امکان عملیاتی کردن روحیه تجاوزگری خود را ندارد و ما چنین ظرفیتی را برای اقدامی دوباره از سوی رژیم صهیونیستی علیه همسایگانش نمی بینیم و البته رژیم های اینگونه شاخداران بدون عقلند که همیشه باید نسبت به دیوانگی آنان در مراقبت و آمادگی بود اما در خصوص بحث هسته ای ایران امروز همه اذعان دارند که دانش را نمی توان با بمباران از بین برد و ما چنین جراتی را در رژیم صهیونیستی نمی بینیم.

یک خبرنگار برزیلی از متکی پرسید آیا قرار است ایران و برزیل در موضوعات هسته ای با یکدیگر همکاری هایی داشته باشند که وزیر خارجه در پاسخ گفت: سفر آقای احمدی نژاد به کشور برزیل که در آینده نزدیک انجام خواهد شد نقطه عطفی در تاریخ روابط دو کشور در 30 سال گذشته است و ایران و برزیل به عنوان دو کشور مهم در دو منطقه با اهمیت جهان همواره نقش آفرین بوده است و همکاری های ایران و برزیل همواره در مسیر مثبت بوده است.

وی با اشاره به روی کار آمدن رئیس جمهور فعلی برزیل خاطر نشان کرد: در سالهای اخیر همکاری های ایران و برزیل وارد حوزه های عملیاتی و اجرایی شده است و سال گذشته بعد از 15 سال وزرای خارجه دو کشور ایران و برزیل از پایتخت های یکدیگر دیدن کردند و در این سفرها مقدمات تدوین روابط راهبردی بین ایران و برزیل طراحی شد.

متکی افزود: به دعوت رئیس جمهور برزیل آقای احمدی نژاد به زودی به این کشور سفر خواهد داشت.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشور در خصوص حجم مبادلات اقتصادی ایران و برزیل تاکید کرد: تا مدتی قبل مناسبات اقتصادی ایران وبرزیل حدود 2 میلیارد دلار بود و در شرایط بحران اقتصادی به یک میلیارد دلار کاهش یافت اما با تدابیری که اندیشیده شد در یک سال گذشته بار دیگر حجم مراودات به حدود یک و نیم میلیارد دلار رسیده است.

وی اضافه کرد: ما ظرفیت همکاری ایران و برزیل را در سطحی بالا ارزیابی می کنیم و فکر می کنیم ایران و برزیل به زودی به جهش بزرگی مواجه خواهند شد.

وزیرامور خارجه در خصوص احتمال گفتگوی بین روسای جمهور ایران و برزیل پیرامون مسائل هسته ای تصریح کرد: موضوعات دستور کار این گفتگوها در موقع خود اعلام خواهد شد اما ایران و برزیل در موضوع هسته ای دیدگاه یکسانی دارند و هر دو حق استفاده از فناوری هسته ای را برای کلیه کشورهای عضو آژانس محرز دانسته و از آن حمایت می کنند.