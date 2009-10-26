تلاش رژیم اسرائیل برای فرار از فشارها/ تشکیل کمیته بررسی جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، درپی افزایش فشارها بر کابینه رژیم اسرائیل پس از انتشار گزارش گلدستون، مقامات تل آویو در نشست روز گذشته خود تصمیم گرفتند تا برای فرار از این فشارها کمیته ای را برای بررسی وقایع جنگ غزه تشکیل بدهند.

به گزارش هاآرتص، این یک کمیته حقیت یاب نبوده و در اصل گروه کوچکی است که به بررسی وقایع جنگ سال گذشته در غزه می پردازد به طوری که با آغاز به کار این کمیته هیچ یک از نظامیان صهیونیستی تحت پیگرد و یا حتی بازجویی قرار نمی گیرند.

بر همین اساس، نتانیاهو قاضی "یعقوب نعمان" را به همراه تنی چند مسئول بررسی وقایع جنگ غزه کرده است.

گزارش 547 صفحه ای کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد که با استفاده از 20 هزار صفحه سند و عکس مختلف و گفتگوی رو در رو با بیش از 200 نفر تهیه شده بود، رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایات جنگی مختلف در جنگ غزه متهم کرده است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیشتر در نشستی علنی با اکثریت قاطع 25 رای موافق در برابر 6 رای مخالف و 11 رای ممتنع گزارش گلدستون را تایید کرد.

همچنین روسیه به همراه چین و هند در نشست روز جمعه برای بررسی گزارش گلدستون درباره جنگ 22 روزه غزه علیه رژیم صهیونیستی رای دادند.

در همین رابطه، در ابتدای ماه جاری وزیر امور خارجه اسبق رژیم صهیونیستی در دیدار با دبیر کل سازمان ملل در نیویورک در خشم از گزارش گلدستون خواستار دفن این گزارش شد.