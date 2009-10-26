4 تصمیم جدید دولت برای رفع مشکلات صادرکنندگان

بانک افقهی در حاشیه بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در شانزدهمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها در گفتگو با مهر خواستار توجه ویژه رسانه ها به صادرات غیر نفتی کشور شد و گفت: متاسفانه صادرات غیر نفتی مظلوم واقع شده است.

وی با بیان اینکه "چون نفت داریم، کمتر سراغ صادرات غیر نفتی را می گیریم"، افزود: "کاش نفت نداشتیم تا نسبت به ارزآوریی که صادرات می تواند برای کشور داشته باشد، حساس‌تر می شدیم."

افقهی نقشه راه حرکت در مسیر توسعه تجارت کشور را سند چشم انداز 20 ساله نظام و برنامه های توسعه ای کشور عنوان و تصریح کرد: باوجود تحریمهای نوشته یا نانوشته و فرصتهایی که از ایرانی‌ها می گیرند، اما ایران در حوزه صادرات کالا و خدمات قابلیت بسیار بالایی دارد.

معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه دولت پشتیبان بخش خصوصی است، از چهار تصمیم جدید دولت برای رفع مشکلات صادرکنندگان سخن گفت و اعلام کرد: براساس تصمیماتی که رئیس جمهور اتخاذ کرده، ایجاد خط ری فاینانس 2 میلیارد دلاری برای واردات مواد اولیه صادرکنندگان، تخصیص یک میلیارد دلار اعتبار برای ایجاد مراکز تجاری در بازارهای جهانی توسط بخش خصوصی، به روز کردن پرداخت جوایز صادراتی و لحاظ کردن منابع کسری پرداخت مشوقهای صادراتی در متمم بودجه امسال در نظر گرفته شده است.

به گزارش مهر، با توجه به اتمام منابع مالی برای تخصیص به مشوقهای صادراتی پس از مذاکرات سازمان توسعه تجارت با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مقرر شده است مبلغ 240 میلیارد تومان در متمم قانون بودجه سال 88 کشور به عنوان تخصیص در پرداخت جایزه صادراتی پیش‌بینی شود.

وی تاکید کرد با عملیاتی شدن این تصمیمات بخش عمده ای از مشکلات صادرکنندگان برطرف خواهد شد، ضمن اینکه بخشی از مشکلات صادرکنندگان از جمله موضوع هجینگ ( پوشش ریسک ) ارز در برابر ریال در بانک مرکزی در دست بررسی است.