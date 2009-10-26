کنسرت آوای ماندگار در فرهنگسرای هنر

سرپرست گروه آوای ماندگار با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این کنسرت در دو بخش برگزار می شود که بخش اول آن در دستگاه چهار گاه و مایه اصفهان و قسمت دوم در مایه بیات ترک و دستگاه نوا اجرا می شود.

روح الله یوسفی در ادامه افزود: در تنظیم قطعات این کنسرت از فرم به اصطلاح چند خطی استفاده شده که کمتر در برنامه های موسیقی سنتی استفاده می شود و ما برای این کار حدود یک سال و نیم زمان صرف کرده ایم. نزدیک به 70 درصد کار به این شیوه تنظیم شده است که البته سعی کرده ایم زیاد رنگ و بوی غیر ایرانی در کار احساس نشود.

وی همچنین تصریح کرد: در بخش اول برنامه قطعات"مقدمه چهارگاه"، " ایران"، "خسروانی"، "یوسف خوبان"، "رقص باد" و "باران" اجرا می شود. در قسمت دوم نیز"پیش درآمد بیات ترک"، "بهارانه"، "گلشن یار"، "پاییز"، "هجران" و "راز زمستان" به روی صحنه می رود. سه قطعه از این کارها توسط محمد مهدیون، مهدی پور آقا و مسعود زاهدی پور ساخته شده و باقی قطعات از آثار خود من است.