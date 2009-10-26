هیچ مدرسه ای در تهران به دلیل آنفلوانزای A تعطیل نشده است

دکتر زکریا یازرلو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل اینکه تشخیص آنفلوانزای نوع A یک فرآیند کاملا تخصصی است، مسئولیت آن به عهده مرکز کنترل بیماریهای واگیر وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران است و آموزش و پرورش در این زمینه پاسخگو نیست و نمی تواند آماری ارائه دهد.

تا کنون یک دانش آموز در اثر ابتلا به بیماری آنفلوانزای نوع A در کشور فوت کرده و تعدادی مدرسه نیز تعطیل شده است.

رئیس آموزش و پرورش شهر تهران در پاسخ به این سئوال که عنوان می شود مدیران مدارس دستورالعمل پیشگیری از آنفلوانزا نوع A را به درستی اجرا نمی کنند و کمیته تشکیل شده در منطقه را در جریان تعداد دانش آموزان مبتلا قرار نمی دهند، گفت: مدارس به این برنامه عمل می کنند اما نباید سرماخوردگی عادی و آنفلوانزای نوع A را یکی دانست چرا که کلاسها تنها در اثر ابتلای 15 درصد دانش آموزان به آنفلوانزای نوع A می توانند تعطیل شوند و ما نمی توانیم مدرسه ای را به دلیل ابتلای دانش آموزان به سرماخوردگی تعطیل کنیم. همچنین به این مورد در دستورالعمل اجرایی تاکیده شده است.

یازرلو درباره سه معلم که به این بیماری مبتلا شده بودند نیز گفت: خوشبختانه حال این سه معلم بهتر شده و آنها به کلاسهای درس خود بازگشته اند. در سطح شهر تهران نیز تعداد دانش آموزان مبتلا بسیار کم است که به آنها مرخصی 7 روزه داده می شود.

پیش از این عنوان شده بود که 3 معلم به آنفلوانزای نوع A دچار شده اند که به آنها مرخصی داده شده است.

رئیس آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه مشکل مایع دستشویی مدارس تهران نیز حل شده است، گفت: والدین دانش آموزان در صورت بروز تخلف یا مشاهده مشکلی با سامانه 1820 آموزش و پرورش شهر تهران تماس بگیرند تا به مسائل و مشکلات آنها رسیدگی شود.