سخنگوي دولت برلين تاريخ سفر شارون به كشور آلمان را نا مشخص خواند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اتريشي استاندارد ، " توماس استيج " سخنگوي دولت برلين روز گذشته تاريخ سفر آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي به كشور آلمان را نا مشخص خواند .

وي همچنين با اشاره به عدم پذيرش دولت فرانسه از شارون اظهار داشت : آلمان با شارون بعنوان يك مهمان برخورد خواهد كرد .

روزنامه استاندارد در ادامه نوشت : وزارت امورخارجه آلمان روز گذشته اعلام كرد كه اظهارات ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه مبني بر مبارزه با نژادپرستي و يهودستيزي قابل درك است .



به نوشته اين روزنامه اين در حالي است كه بنا به اعلام يكي از سخنگويان وزارت امورخارجه آلمان دولت اين كشور قصد ندارد در مسئله اخير يعني فراخواني شارون از يهوديان حاضر در فرانسه و درگيريهاي بوجود آمده ميان اسرائيل و فرانسه مداخله نمايد .

استاندارد افزود : سفر شارون به آلمان در حالي صورت خواهد گرفت كه پس از مدتها اختلاف نظر ميان كشورها و نهادهاي بين المللي با مقامات اسرائيل پيرامون ساخت ديوار حائل، مجمع عمومي سازمان ملل به توقف ساخت آن راي داد .

دولت آلمان در واكنش به اين امر در كنار 24 عضو ديگر اتحاديه اروپايي از مقامات رژيم اسرائيل خواست تا به ساخت ديوار حائل پايان دهند . اسرائيل نيز در واكنش به اين اقدام سفراي دو كشور هلند و انگليس را به وزارت امورخارجه خود فراخواند .

