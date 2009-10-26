به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سومین جشنواره سینما حقیقت و پنجمین جشنواره فیلم رضوی سوم آبان‌ماه در تالار وحدت برگزار شد و در ابتدا محمد آفریده دبیر هر دو جشنواره گفت: امسال برای من سال خوبی بود زیرا خداوند این توفیق را داد تا جشنواره سینما حقییقت را در کنار نور ولایت یا جشنواره فیلم رضوی برگزار کنم. حقیقت در کنار ولایت درخشانتر است.

در ادامه برگزیدگان بهترین‌ طرح‌های فیلم‌های مستند و تجربی معرفی شدند و سپس تصاویر شهید محمد فراهانی تصویربردار سینمای مستند که در حمله تروریستی 26 مهرماه در سیستان و بلوچستان به شهادت رسید پخش و خانواده این شهید تقدیر شد. سپس جواد شمقدری معاون سینمایی وزیر ارشاد حضور شهدا را نوری دانست که راه سینما و هنرمندان را نشان می‌دهد.

جواد شمقدری معاون سینمایی وزیر ارشاد

وی درباره سینمای مستند گفت: سینمای مستند مثل یک بوم سفید در مقابل نقاش قرار دارد و نقاش است که می‌تواند آسمانی آبی یا تیره روی بوم بکشد. لذا مستندساز در وهله اول باید فردی حکیم و بصیر باشد. رسالت سینماگر مستند از فیلمساز و سینماگر حوزه داستانی سنگینتر است زیرا در لحظه و آنی باید حقیقتی را که در مقابلش ظاهر می‌شود را در قاب دوربین ثبت کند.

شمقدری افزود: مستندساز برای اینکه درگیر تمایلات شخصی نشود باید از خود بگذرد تا حقیقت را در قاب تصویر روایت کند و راوی صادق باشد. نمونه بارز این حرکت شهید آوینی است. وی چنان راوی صادقی نسبت به حوادث بود که حتی اگر می‌ترسید نیز آن را در قاب دوربین نشان می‌داد. مستندساز نیازمند پالایش درونی است و بعد می‌تواند فیلم‌هایی اثرگذار عرضه کند.

معاون سینمایی وزیر ارشاد با اشاره درباره اینکه معاونت از تولید چه فیلم‌های حمایت می‌کند و جلوی کدام‌ها را می‌گیرد گفت: ما همه نوع سینمایی را طالبیم و‌ از سینمای انتقادی،‌ اجتماعی یا برنده، کمدی،‌ روشنفکری، جشنواره‌ای، کودک و دفاع مقدس یا هر ژانر تجربه‌شده حمایت می‌کنیم. نکته مهم سمت و سوی فیلم‌ها و افق نگاه آنها است و اینکه جامعه آرمانی‌شان کجا است؟

وی ادامه داد: ما گاهی نیاز به فیلم منتقدانه و آشکارگرایانه داریم تا تحول و پویایی در جامعه ایجاد کنیم. اینجا مستندساز باید وارد عمل شود زیرا سینمای انتقادی برای رسیدن به سینما و جامعه آرمانی مهم است. ما همچون صحنه جنگ و نبرد با دشمن گاهی برای رسیدن به هدف باید پلی بسازیم و گاهی برای دفاع از استحکامات باید پلی را منهدم کنیم.

شمقدری با اشاره به حمایت از فیلم‌های مختلف گفت: در حوزه فرهنگ و سینما، سینمای انتقادی راه را بر نفوذ دشمن خواهد بست. البته احتمال دارد اختلاف نظراتی در جامعه آرمانی مد نظر با فیلمسازان وجود داشته باشد که این امر اشکالی ندارد و می‌توانیم برای رسیدن به نقطه‌ای مشترک به بحث و بررسی با فیلمسازان بپردازیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم در اکران حرفه‌ای ارتقا پیدا کنیم باید سینمای مستندمان پررونق باشد. نباید سینمای مستند را تنها در تهران ببینیم بلکه باید در حوزه تمدن ایران و فرهنگی گسترش پیدا کند و در غزه و لبنان هم حاضر باشد. سینمای مستند باید گسترده شود و معتقدم اگر سینمای مستند غنای فرهنگی داشته باشد در سینمای حرفه‌ای هم می‌توانیم از آن بهره‌مند شویم.

معاون سینمایی وزیر ارشاد گفت: این بحث در رابطه با سینمای دینی هم تطبیق دارد و گاهی باعث باز شدن مسیر و رسیدن به جامعه آرمانی می‌شود و گاهی با سهل‌انگاری این کمک را نمی‌کند و مضر می‌شود. اگر خرافه‌پرستی به عنوان سینمای دینی مطرح شود مناسب نخواهد بود. فرهنگ رضوی مقصد نیست بلکه مسیری پاک و زلال است.

در بخش نهایی این مراسم برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره سینما حقیقت و فیلم رضوی معرفی شدند. در این بخش رضا ایرانمنش نماینده داوران فیلم رضوی گفت: فیلم‌های برگزیده این جشنواره با هماهنگی معاون سینمایی وزیر ارشاد و آقای آفریده اواخر آبان در جشنواره فیلم ثامن در منطقه آزاد کیش هم به نمایش درخواهند آمد.

حسین ترابی داور سینما حقیقت هم گفت: گله‌ای از مستندسازان بزرگ دارم. دوستان اگر قصد تحریم داشتند جشنواره‌های دیگری برای این کار بود، نه اینکه جشنواره بچه‌های شهرستانی و جوانان تهرانی را تحریم کنند. در بهترین شرایط جایی برای دیدن و عرضه فیلم‌های مستند وجود ندارد و اگر این فرصت را هم از جوانان بگیریم مانند ما باید تا سه دهه فیلم‌هایشان خاک بخورد.

وی ادامه داد: در برخی فیلم‌ها ایده‌های زیبایی وجود داشت که به دلیل سهل‌انگاری از بین رفته بودند. گفتار اکثر فیلم‌ها اضافی بود و بود و نبودش فرقی نمی‌کرد. ایجاز و کم‌گویی در فیلم‌ها دیده نمی‌شد. در صورتی که فیلم کوتاه عرصه زدن حرف حسابی در زمانی اندک است. آینده از آن شما جوانان است و قرار نیست آینده به گذشته ببازد.