توقیف خودروهای پرمخاطره در جاده های کشور از 3 تا 7 روز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا اسماعیلی تاکید کرد: رانندگان پرخطر در جاده های کشور که مرتکب تخلفاتی چون حرکات نمایشی با خودروها مانند دور زدن در جا، لایی کشی و حرکات آکروباتیک می شوند علاوه بر اعمال قانون یعنی جریمه 350 هزار ریالی، خودروی آنان به مدت 3 تا 7 روز در پارکینگ توقیف می شود.

وی با اشاره به اینکه رانندگان پرخطر در جاده های کشور همیشه تهدید جدی برای رانندگان قانونمند به شمار می آیند گفت: در شش ماه نخست سال جاری 432 هزار و21 دستگاه خودروی متخلف در جاده های کشور توقیف و به پارکینگ انتقال داده شده است.

فرمانده پلیس راه کشور با اشاره به ابطال تعداد 9 هزار و 447 جلد گواهینامه ب 1 رانندگان متخلف در شش ماهه نخست سال جاری در جاده های کشور گفت: به کلیه ماموران پلیس راه در جاده های کشور ابلاغ شده که به موجب قانون با تخلفات مخاطره آمیز رانندگان پرخطر که تهدید جدید برای سایر هموطنان قانونمند است بدون اغماض برخورد و ضمن اعمال قانون نسبت به توقیف خودروی آنان در پارکینگ اقدام نمایند.

سرهنگ اسماعیلی فرمانده پلیس راه کشور با اشاره به اینکه رفتارهای پرخطر رانندگان کانون توجه پلیس است گفت: اینگونه رانندگان جهت ایمنی خود و سایر هموطنان باید از ارتکاب تخلفات حادثه ساز جدا پرهیز کنند در غیر این صورت ماموران پلیس راه مستقر در جاده ها از ادامه آنان جلوگیری خواهد کرد.