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۱ مرداد ۱۳۸۳، ۱۱:۲۵

در راستاي اجراي قانون كمكهاي خارجي وبا هدف كنترل بحران عراق:

بوش عراق را به سلاحهاي آمريكايي مجهز مي كند

جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا در راستاي طرح كمكهاي نظامي خارجي به كشورهاي هم پيمان تصميم گرفت سلاحهاي آمريكايي را دراختيار عراق قرار دهد.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري رويترز، كاخ سفيد به دستورجرج بوش رئيس جمهوري آمريكا زمنيه فروش سلاحهاي آمريكايي را به حكومت موقت عراق به عنوان يك كشوردوست فراهم ساخت.

بنابراين گزارش، درچارچوب اقدامات آمريكا براي حمايت ازدولت موقت عراق به عنوان يك كشوردوست، رئيس جمهوري آمريكا با ارسال يادداشتي به وزارت خارجه اين كشور، خواستار ارائه كمكهاي نظامي به حكومت موقت عراق شده است .

اين تصميم به موجب قانون كمكهاي خارجي آمريكا وقانون نظارت برصادارت اسلحه، اتخاذ شده است.

بوش دراين يادداشت اعلام كرد كه  به موجب اين تصميم ما كمكهاي  نظامي خود را دراختيارعراق قرارخواهيم داد وازامنيت آمريكا و صلح بين المللي حمايت خواهيم كرد.

يك مسئول ارشد دولت  آمريكا در اين باره گفت: درخواستهاي عراق براي دريافت كمك نظامي وخريد اسلحه براساس شرايط و موقعيت اين كشورديده مي شود.

وي اظهارداشت: تصميمي كه بوش اتخاذ كرده است نشان مي دهد كه اين كشور قصد دارد ازراه فروش اسلحه به عراق نزديكترشود و درواقع  وي همان سياست فروش سلاح به كشورهاي دوست آمريكا را در پيش گرفته است .

کد مطلب 97124

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