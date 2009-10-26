عبدالله از اعزام نظامیان بیشتر خارجی به افغانستان حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، "عبدالله عبدالله" در گفتگو با شبکه خبری سی ان ان گفت که هم اکنون برای برقراری امنیت و ثبات در افغانستان باید شمار نظامیان را افزایش داد.

آنتی وار در ادامه می افزاید: عبدالله با اعلام حمایت خود از پیشنهاد مک کریستال درصدد جلب حمایت آمریکا است و در واقع خواهان اعلام این مطلب است که در مقایسه با کرزای توانایی بیشتری را برای اداره دولت دارد.

بر اساس این گزارش اظهارات جدید عبدالله یک ماه پس از حمایت کرزای از پیشنهاد ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان اعلام شد.

ژنرال استنلی مک کریستال برای اولین بار پیشنهاد اعزام 40 هزار نظامی جدید آمریکایی را به افغانستان داد، اما پس از مدتی کوتاه درخواست خود را تغییر داده و خواستار اعزام 45 هزار نظامی جدید به این کشور شد که این پیشنهاد با اعتراض گسترده برخی از سناتورها و افزایش فشارها بر "باراک اوباما" مواجه شد، اما فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان در برابر این فشارها ساکت ننشست و اخیرا از درخواست اعزام 60 هزار نیروی امنیتی بیشتر به این کشور خبر داده است.

این گزارش می افزاید: درخواست ارتش آمریکا برای اعزام نیروهای بیشتر زرهی به افغانستان موجب بروز شکاف در میان مشاوران باراک اوباما شده، زیرا این افراد در حال بررسی تعداد دقیق نظامیان آمریکایی در افغانستان و عملیاتهای آتی نیروهای آمریکایی دراین کشور هستند.