استانداری تهران درحد امکان به مشکلات آسیب دیدگان حوادث اخیر رسیدگی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن استاندار تهران در حاشیه همایش بازرسان فرمانداریها و شهرداریهای استان تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که قرار است شما معاون پارلمانی رئیس جمهور شود صحت دارد یا خیر، اظهار داشت: بروید به مسائل مهمتر بپردازید. این مسله اصلا مهم نیست.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص آسیب دیدگان حوادث اخیر افزود: تعدادی از این افراد که اموالشان را در درگیریها از دست داده بودند به این افراد اموال بازگشت داده شد و عده دیگری که برای بازگشت به محیط های کاری خود دچار مشکل شده بودند نیز با صحبت هایی که با مسئولان کاری آنان انجام شد، به سر کار خود بازگشتند.

استاندار تهران ادامه داد: کسانی که این اغتشاشات را به پا کرده بودند به صغیر و کبیر رحم نمی کردند و به مغازه و ماشین مردم حمله می کردند و عده ای از مردم در این اغتشاشات هزینه هایی را متحمل شده بودند و بسیاری از افراد بیگناه آسیب و جراحت هایی دیده بودند که به مراکز درمانی معرفی شدند.

تمدن همچنین گفت: عده ای هم طبیعتا در این شرایط از کاری که کرده بودند نادم و پشیمان شدند و حتی اگر این عده هم آسیب دیده بودند مشمول رحمت رهبر معظم انقلاب قرار می گرفتند.وی تصریح کرد: تا جایی که امکان داشت به همه این افراد رسیدگی شد.

استاندار تهران درادامه درپاسخ به این سئوال که شنیده شده آمار مرگ و میر به دلیل ابتلا به آنفلوانزای نوع A در مدارس افزایش یافته و مدارس در موقعیت بحرانی قرار گرفته اند، گفت: در این خصوص ستادی در استانداری تهران راه اندازی شده که وظیفه آن هماهنگی با مسئولان آموزش و پرورش و بهداشت و درمان است و این ستاد وظیفه تدبیر در این خصوص را دارد.

تمدن افزود: به طور دقیق و مستمر ستاد مربوطه با کمک مسئولان وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان کشور در حال اندیشیدن تدابیر دراین خصوص هستند و جایی که لازم باشد مدارس تعطیل می شوند وجایی که لازم باشد دراین خصوص هشدار های لازم داده خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: بنده از اینکه می گویید تعداد زیادی از دانش آموزان بر اثر این بیماری فوت کرده اند تعجب می کنم چرا که اگر چنین موضوعی وجود داشت رسما اعلام می شد اما با این وجود دستور بررسی دقیق موضوع را می دهیم.

استاندار تهران همچنین گفت: ازسوی این ستاد تاکنون گزارشی مبنی برقرار گرفتن مدارس در حالت بحرانی به ما داده نشده است.

تمدن در پاسخ به سئوال دیگری درخصوص وجود ناهماهنگی بین برخی از دستگاهها برای ضد عفونی کردن اماکن عمومی گفت: ناهماهنگیهای موجود برای ضد عفونی کردن مکانهای عمومی برطرف شد.