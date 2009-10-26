تأسیس 300 کانون فرهنگی تبلیغی در سراسر کشور

به گزارش خبرنگاری مهر، حجت‌الاسلام یعقوب دیلمقانی مدیرکل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در نشست توجیهی آموزشی رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی و کارشناسان تشکلهای دینی شهرستان‌های استان قزوین افزود: ساماندهی و برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از فضاها و ظرفیتهای تبلیغات شهری در جهت تقویت رویکردهای دینی، انقلابی و ارزشی از دیگر برنامه‌های اولویت‌دار اداره کل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی است.

وی اظهار داشت: تشکیل انجمنهای تخصصی در موضوعات مختلف فرهنگی و هنری در تمامی شهرهای کشور با هدایت متمرکز و ایجاد یک جریان وبلاگ‌نویسی توسط جوانان با رویکرد و گرایش دینی، انقلابی، ارزشی و ساماندهی و هدایت آنان از دیگر برنامه‌های اداره کل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی است.

حجت الاسلام دیلمقانی، شناسایی استعدادهای جوانان که قابلیت مرجع شدن دارند و برگزاری دوره‌های ویژه برای به فعلیت رساندن توانمندیهای آنان و معرفی آنان به جامعه را از دیگر برنامه‌های اداره کل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی برشمرد.