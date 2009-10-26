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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۴۹

"صدق و اثبات" منتشر شد

"صدق و اثبات" منتشر شد

کتاب "صدق و اثبات" با گردآوری کوین شارپ از سوی انتشارات دانشگاه هاروارد منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب مفاهیم صدق و اثبات از زمان افلاطون و ارسطو را تا زمان حاضر از منظر دیویدسون مورد توجه قرار می‌دهد.

این کتاب قبل از فوت دونالد دیویدسون گردآوری شده است. به بیان نویسنده بسیاری از مسائل جاری و مطرح در مورد صدق و اثبات توسط دیودسون بر شمرده شده است.

دیویدسون معتقد است مفهوم صدق مبهم نیست و ما نیاز به نظریه‌ای مؤثر و متقن از صدق داریم تا بتوانیم زندگی بهتری داشته باشیم.

این اثر می‌تواند خواننده را به فهم آثار فیلسوفان مدرنی چون تارسکی، دیوئی، کواین و رورتی یاری رساند.

 

کد مطلب 971251

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