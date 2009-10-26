نشست اضطراری سازمان کنفرانس اسلامی برای بررسی اوضاع قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، سازمان کنفرانس اسلامی در بیانیه ای اعلام کرد که کمیته اجرایی این سازمان اول نوامبر (10 آبان) نشست فوق العاده ای را به منظور بررسی اوضاع قدس در سطح وزیران برگزار خواهد کرد.

در این بیانیه آمده است: در این نشست که در مقر سازمان کنفرانس اسلامی در جده برگزار خواهد شد اوضاع قدس و تجاوزات مستمر اسرائیل علیه مسجدالاقصی و شهروندان فلسطینی بررسی خواهد شد.

در این نشست راه های مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی در قدس و مسجدالاقصی و همکاری با جامعه بین الملل به منظور ایجاد ساز و کارهایی برای دفاع از مقدسات اسلامی و مسیحی قدس بررسی خواهد شد.

نظامیان رژیم صهیونیستی صبح روز گذشته بار دیگر در تداوم تجاوزات خود مسجدالاقصی را مورد حمله قرار داده و شماری از شهروندان فلسطینی را زخمی و برخی را بازداشت کردند.