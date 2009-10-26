چارچوب گزارش رژیم تجاری ایران/ ماموریت جدید وزارت خارجه

مهدی غضنفری در گفتگو با مهر با اشاره به تصویب گزارش رژیم تجاری ایران در هیئت دولت، گفت: وزارت امور خارجه تعیین اعضای گروه کاری ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) را در دست بررسی دارد، البته هنوز نتیجه نهایی مشخص نشده است. به اعتقاد من، کشورهای زیادی هستند که می توانند در این گروه کاری قرار گیرند.

وی تصریح کرد: گزارش رژیم تجاری، یک تصویر، برداشت و رونوشت ساده از قوانین و مقررات تجاری و اقتصادی کشور است که فاقد هرگونه تحلیل و اظهار نظر کارشناسی است. این گزارش در اختیار کشورهایی قرار می گیرد که علاقمند به مذاکره با ایران هستند.

به گفته غضنفری، گزارش رژیم تجاری ایران، مبنای شروع مذاکرات قرار می گیرد و خود این گزارش، هیچگونه تفسیری ندارد. در این رژیم، تعرفه ها آنچه که هست، عینا درج شده است.

وی خاطرنشان کرد: بعد از انجام مذاکرات که فرآیندی 5 تا 7 ساله است، مذاکرات تعرفه ای آغاز می شود. بنابراین، در گزارش رژیم تجاری از کاهش و یا افزایش تعرفه ها نامی برده نمی شود.

گزارش رژیم تجاری ایران یکشنبه هفته گذشته در جلسه هیئت دولت تصویب شده و قرار است به زودی به سازمان تجارت جهانی ارائه شود.