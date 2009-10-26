به گزارش خبرگزاری مهر، سیره علمی ملاصدار (آشنایی با عصر ملاصدار و شرایط سیاسی، اجتماعی و علمی آن و پرورش و کسب دانش و فراگیری فلسفه و مدارج عرفان و علم کلام اسلامی و حکمت اشراق) و حکمت متعالیه (ساختار فکری فلسفه جدیدی که ملاصدار آن را تأسیس کرد، بیان ویژگیها، نوآرویها و همچنین چگونگی فلسفی کردن مسائل علم کلام) از جمله محورهای پیش بینی شده برای این همایش هستند .

مکتب صدرالدین شیرازی (ملاصدرا) بررسی ویژگی جمع بین عقل و وحی الهی در مکتب فکری ملاصدرا نیز دیگر محور همایش عنوان شده است .

آیت الله سید محمد خامنه ای رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا، غلامرضا اعوانی رئیس انجمن حکمت و فلسفه و دکتر غلامرضا ابراهیمی دینانی استاد فلسفه دانشگاه تهران از جمله سخنرانهای ایرانی هستند که پیش بینی شده در این همایش حضور یابند .

علاقمندان تا 10 بهمن فرصت دارند مقالات خود را به زبان انگلیسی و یا عربی به رایزنی فرهنگی ایران به نشانی اینترنتی icc.beirut.icro@gmail.com ارسال کنند .بویژه رئیس دانشکده فلسفه و علوم انسانی تمایل زیادی به آشنایی با دانشگاههای ایران و نیز وضعیت علوم و پژوهش‌های علمی خصوصاً‌ در زمینه علوم عقلی و همکاری متقابل به‌منظور تبادل استاد و دانشجو از جمله دوره‌های کوتاه مدت سه ماهه یا شش ماهه حضور استاد یا دانشجو در دانشگاههای مقابل طبق یک برنامه مدون و در چارچوب یک قرارداد همکاری دارند.



کنفرانس ملاصدرا به‌عنوان اولین برنامه مشترک یک مؤسسه ایرانی با این دانشگاه تأثیر مهمی در شکل‌گیری ذهنیت مسئولین دانشگاه روح‌القدس نسبت به کار با ایرانیان خواهد داشت، لذا برگزاری هرچه بهتر و با کیفیت‌تر برنامه اهمیت دو چندان می‌یابد.